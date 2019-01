Inter-Sassuolo: Icardi guida i nerazzurri contro l'ex Milan Boateng

Inter e Sassuolo si sfidano a San Siro alla ripresa del campionato. Icardi sfida l'ex rossonero Boateng, che guiderà l'attacco neroverde.

Archiviata la sosta natalizia, Inter e Sassuolo si riaffacciano alla Serie A dopo i rispettivi impegni di Coppa Italia. I nerrazzurri non hanno avuto alcun problema contro il Benevento. Sconfitta di misura invece per i neroverdi contro il Napoli di Ancelotti.

Spalletti, nel tentativo di avvicinare il secondo posto e con la questione rinnovo Icardi che sembra finalmente risolta dopo le dichiarazioni della moglie-agente Wanda Nara, schiera l'argentino al centro dell'attacco, supportato ai lati da Politano e Perisic ed al centro dal recuperato Nainggolan, in vantaggio su Joao Mario.

Vecino e Brozovic in mediana. Difesa composta da D'Ambrosio ed Asamoah sulle fasce, con Skriniar e De Vrij al centro a proteggere Handanovic.

De Zerbi invece, nel tentativo di far risalire la sua squadra in classifica (reduce dalla brutta sconfitta casalinga contro l'Atalanta per 6-2), deve rinunciare a Marlon e Di Francesco. In avanti spazio al trio pesante formato da Boateng, Babacar e Berardi.

L'ex Milan, dopo i 33 minuti di fine dicembre, ritrova una maglia da titolare e lo fa contro gli 'ex cugini', che ha sfidato tante volte nei derby in maglia rossonera.

A centrocampo Sensi e Duncan, inamovibili, saranno accompagnati da uno tra Bouarbia e Magnanelli. In difesa davanti a Consigli il quartetto formato da Lirola, Magnani, Ferrari e Rogerio.

INTER (4-2-3-1): Handanovic; D'Ambrosio, Skriniar, De Vrij, Asamoah; Vecino, Brozovic; Politano, Nainggolan, Perisic; Icardi.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Lirola, Magnani, G. Ferrari, Rogerio; Duncan, Sensi, Bourabia; Berardi, Babacar, Boateng.