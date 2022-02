Inter-Sassuolo dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

INTER-SASSUOLO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Inter-Sassuolo

Inter-Sassuolo Data: 20 febbraio 2022

20 febbraio 2022 Orario: 18.00

18.00 Canale tv: DAZN

Streaming: DAZN

Smaltire la delusione europea e ripartire a mille già dal prossimo impegno di Serie A: sono questi gli obiettivi dell'Inter, sconfitta dal Liverpool nell'andata degli ottavi di Champions League e vogliosa di riscatto tra i confini nostrani.

Sulla strada di Handanovic e compagni c'è il Sassuolo di Dionisi, scoglio non da poco a giudicare dai precedenti che spesso hanno sorriso alla formazione neroverde.

Nerazzurri reduci da tre gare senza vittoria tra campionato e coppa: oltre al passo falso coi 'Reds', sono arrivati anche il ko nel derby col Milan e il pari del 'Maradona' al cospetto del Napoli del grande ex Spalletti.

Non vince da oltre un mese il Sassuolo, che l'ultimo acuto l'ha raccolto lo scorso 9 gennaio al 'Castellani' di Empoli (netto 1-5).

Successo interista all'andata giocata al 'Mapei Stadium': vantaggio emiliano con Berardi su calcio di rigore, rimonta ospite firmata da Dzeko e Lautaro.

In questa pagina troverete tutto ciò che serve per rimanere informati su Inter-Sassuolo: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come assistere al match in diretta tv e streaming.

ORARIO INTER-SASSUOLO

L'incontro tra Inter e Sassuolo si disputerà domenica 20 febbraio 2022 allo stadio 'Giuseppe Meazza' in San Siro di Milano. Calcio d'inizio alle ore 18, l'arbitro sarà il signor Francesco Fourneau della sezione di Roma 1.

DOVE VEDERE INTER-SASSUOLO IN TV

Inter-Sassuolo sarà trasmessa da DAZN grazie all'app dedicata per le smart tv; in alternativa si potrà fruire dell'applicazione scaricandola su console di gioco Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X) e PlayStation (PS4 e PS5), oppure su dispositivi come Google Chromecast, Tim Vision Box e Amazon Fire TV Stick.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

La telecronaca sarà a cura di Stefano Borghi, commento tecnico affidato a Massimo Donati.

INTER-SASSUOLO IN DIRETTA TV E STREAMING

Sarà sempre DAZN a trasmettere Inter-Sassuolo in streaming: tramite l'app scaricabile su device come smarthone e tablet o attraverso il browser del proprio pc, semplicemente collegandosi al sito ufficiale accedendo con le credenziali fornite al momento della registrazione.

Goal vi offrirà la diretta testuale aggiornata in tempo reale, a partire dall'annuncio delle formazioni scelte dagli allenatori: racconto dettagliato per non perdervi nulla della sfida di San Siro.

PROBABILI FORMAZIONI INTER-SASSUOLO

Inzaghi senza lo squalificato Brozovic: Vidal in pole su Gagliardini per la sostituzione del croato. Per ora out anche Bastoni che, qualora ricevesse uno sconto di pena da due a una giornata, si posizionerebbe tra i tre di difesa al posto di Dimarco. Lautaro-Dzeko verso la conferma.

Dionisi ritrova Scamacca e Raspadori ma perde Ferrari, out per squalifica: Ayhan in tandem con Chiriches al centro della difesa. Traore mezzala sinistra con licenza di offendere.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Dimarco; Dumfries, Vidal, Barella, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Dzeko.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Müldür, Ayhan, Chiriches, Rogerio; Frattesi, Lopez, Traore; Berardi, Scamacca, Raspadori.