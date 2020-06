Inter-Sassuolo dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, probabili formazioni

L'Inter sfida il Sassuolo nella 27ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

L'di Antonio Conte prova ad avvicinarsi ulteriormente alle posizioni di vertice della classifica die sfida in casa ildi Roberto De Zerbi per la 27ª giornata del massimo campionato. I nerazzurri sono terzi in graduatoria con 57 punti, frutto di 17 vittorie, 6 pareggi e 3 sconfitte, mentre gli emiliani occupano l'11ª posizione, a pari merito con il , a quota 32, con un cammino di 9 successi, 5 pareggi e 12 sconfitte.

Le due formazioni sono reduci entrambe dai recuperi della 25ª giornata, con risultati contrapposti: vittoria per 2-1 per l'Inter contro la Sampdoria, pesante sconfitta per 4-1 per il Sassuolo in trasferta contro l'Atalanta. Sono 6 i precedenti in Serie A giocati in casa dei nerazzurri: il bilancio sorride ai neroverdi, che si sono imposti in 3 occasioni al Meazza, a fronte di 2 vittorie dell'Inter e un unico pareggio.

In generale, dall'approdo in Serie A degli emiliani nella stagione 2013/14, l'Inter ha perso il 54% delle partite giocate in campionato con il Sassuolo, seconda percentuale più consistente dopo quella relativa ai confronti con la (57% in quel caso). È dal 14 settembre 2014 (7-0 con Mazzarri in panchina) che l'Inter non supera i neroverdi a San Siro. La formazione milanese, dopo aver vinto i primi 2 confronti casalinghi, nelle successive 4 gare ha rimediato 3 sconfitte interne e un pareggio.

Passando ad analizzare la carriera da allenatore di Antonio Conte, emerge che il tecnico salentino ha vinto tutte e 3 le partite affrontate in carriera contro il Sassuolo, con un punteggio complessivo di 11-4. Fra i giocatori dell'attuale rosa interista, il più prolifico contro il Sassuolo risulta essere Antonio Candreva con 3 reti rifilate agli emiliani in carriera, ma l'ultima l'ha segnata nel dicembre 2016. Il centrocampista croato Marcelo Brozovic, invece, ha fatto il suo esordio in Serie A proprio contro il Sassuolo il 1° febbraio 2015 a Reggio Emilia.

L'Inter ha ottenuto 2 vittorie (con e ) e 2 sconfitte (con e Juventus) nelle ultime 4 partite del massimo campionato, stesso ruolino di marcia del Sassuolo (vittorie con e , sconfitte nel derby con il e nel recupero con l' ). Il centravanti belga Romelu Lukaku è il bomber dei milanesi nel torneo con 18 reti, Ciccio Caputo è invece il miglior marcatore degli emiliani con 13 goal. In questa pagina tutte le informazioni su Inter-Sassuolo: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

INTER-SASSUOLO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

ORARIO INTER-SASSUOLO

Inter-Sassuolo si disputerà la sera di mercoledì 24 giugno 2020, a porte chiuse, nel palcoscenico dello Stadio Giuseppe Meazza, in San Siro, a Milano. Il fischio d'inizio della gara, che sarà la 14ª in Serie A fra le due formazioni, è previsto per le ore 19.30.

Sarà DAZN a trasmettere la sfida Inter-Sassuolo in diretta . La partita sarà visibile per i suoi clienti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o PlayStation 4, oppure a un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Inter-Sassuolo sarà disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv anche attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q. Pierluigi Pardo curerà la telecronaca, e sarà supportato da Roberto Cravero al commento tecnico.

Oltre che in tv, gli utenti DAZN, qualora lo preferissero, avranno anche la possibilità di seguire Inter-Sassuolo in diretta streaming anche sul loro pc o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma, oppure di vedere la partita su un dispositivo mobile come uno smartphone o un tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android e successivamente avviandola e selezionando il match dal palinsesto.

Una volta conclusa la partita, inoltre, sulla piattaforma gli highlights e l'evento integrale saranno resi disponibili per la visione on demand.

IN DIRETTA SU GOAL

Tutti i lettori potranno inoltre seguire Inter-Sassuolo anche in diretta testuale su Goal. Collegandosi con il portale, troveranno già nelle ore precedenti la gara tutti gli aggiornamenti sulle due squadre e le formazioni ufficiali. Successivamente attraverso il live della gara, avranno gli aggiornamenti minuto per minuto della partita, con i goal, gli eventi salienti e le azioni più importanti.

Conte, visti gli impegni ravvicinati, sembra intenzionato ad attuare un po' di turnover rispetto all'undici schierato titolare contro la Sampdoria. Sicuramente a centrocampo, dove a destra Moses potrebbe partire dal 1' al posto di Candreva, così come Biraghi a sinistra al posto di Young. In mezzo lo spagnolo Borja Valero potrebbe rilevare in regia Gagliardini, con la conferma al suo fianco di Barella. Tutto invariato, invece, presumibilmente, in attacco, con il tandem Lautaro Martínez-Lukaku e il danese Eriksen trequartista alle loro spalle, e in difesa. Davanti a capitan Handanovic, la linea a tre dovrebbe essere nuovamente composta da Skriniar, De Vrij e Bastoni. Ancora ai box Brozovic, Sensi e Vecino.

Anche De Zerbi porterà qualche novità rispetto alla formazione che ha giocato con l'Atalanta. Le più consistenti dovrebbero essere in mediana, con il ritorno di Magnanelli al posto di Bourabia in coppia con Locatelli, e sulla trequarti, con l'innesto di H. Traoré per Defrel accanto a Berardi e Boga. Il centravanti sarà sempre Ciccio Caputo, mentre cambieranno probabilmente i due terzini: spazio a Muldur a destra in luogo di Toljan e a Rogerio sulla corsia mancina per Kykiakopoulos. Marlon e Gian Marco Ferrari comporranno la copia centrale, con Consigli in difesa della porta neroverde.

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Moses, Barella, Borja Valero, Biraghi; Eriksen; Lautaro Martínez, R. Lukaku.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Marlon, G. Ferrari, Rogerio; Magnanelli, Locatelli; Berardi, H. Traoré, Boga; Caputo.