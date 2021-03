Inter-Sassuolo il 7 aprile? I nerazzurri potrebbero chiedere di giocare dopo la Juve

Inter-Sassuolo potrebbe essere recuperata il 7 aprile, lo stesso giorno di Juventus-Napoli. Tecnicamente si potrebbe giocare alle 21.

Nella corsa che conduce allo Scudetto ogni minimo dettaglio può rivelarsi decisivo. Nei piani dell’Inter, da qualche giorno, è stata inserita una nuova variabile: il recupero della sfida con il Sassuolo.

Nerazzurri e neroverdi si sarebbero dovuti affrontare questa sera a San Siro in un match valido per il 28esimo turno di Serie A, ma a rendere necessario lo spostamento della gara è stato il focolaio Covid esploso nella compagine meneghina, oltre alla decisione dell’ATS di Milano di sospendere tutte le attività della squadra di Conte fino a lunedì.

Secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, in casa Inter avrebbero preferito scendere in campo, pur sapendo di non poter contare su D’Ambrosio, Vecino, Handanovic e De Vrij, per non interrompere un momento eccellente, tra l’altro contro un Sassuolo che è sceso in campo mercoledì contro il Torino.

Le attenzioni della dirigenza nerazzurra si sono comunque già spostate sulla data del recupero. La sensazione è quella che la Lega Serie A possa essere orientata a programmare la partita il prossimo 7 aprile, giorno nel quale verrà tra l’altro recuperata Juventus-Napoli.

Nel caso si cercherà di evitare la sovrapposizione delle due gare e quindi, tenendo contro che a Torino si scenderà in campo alla 18,45, i due ‘slot’ possibili sarebbero quelli delle 15 e delle 21.

Sempre nello stesso giorno si disputeranno due sfide di Champions League (Bayern-PSG e Porto-Chelsea) entrambe con fischio d’inizio alle 21, ma a differenza del passato, la UEFA, visto la situazione che si è venuta a creare a livello internazionale a causa del Covid, non vieta che i recuperi di campionato possano giocarsi in contemporanea alle gare della massima competizione continentale.

Non è inoltre escluso che Inter e Sassuolo possano invece accordarsi per programmare il recupero il prossimo 14 aprile, ma potrebbe essere questa una data non ideale per i nerazzurri che poi quattro giorni dopo saranno impegnati nella trasferta di Napoli.

Potrebbe quindi per loro essere meglio piazzare la gara tra Bologna e Cagliari, piuttosto che tra Cagliari e Napoli.