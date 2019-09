Inter, Sanchez titolare contro l'Udinese: Lautaro pronto per la Champions

Conte pensa alla staffetta tra Sanchez e Lautaro: cileno dal 1' contro l'Udinese, argentino ok per l'esordio in Champions League.

La sosta dedicata alle nazionali ha riconsegnato all' un Lautaro Martinez in grande spolvero: tripletta nel primo tempo di - , impresa che da quelle parti non si vedeva addirittura dal 1977, ai tempi di Daniel Bertoni.

Il 'Toro' è ormai maturo per far parte in pianta stabile dell'Albiceleste, nonostante la presenza di mostri sacri come Lionel Messi, Sergio Agüero e Angel Di Maria possa far pensare a un impiego ridotto per lui.

Condizione fisica notevolmente migliorata per Alexis Sanchez: il cileno ha giocato tutti i novanta minuti dell'amichevole contro l'Argentina e sembra pronto per un impiego dal primo minuto sabato sera a San Siro, nel match che vedrà l'Inter contrapposta all' .

Secondo 'La Gazzetta dello Sport', l'idea di Antonio Conte è di dar vita a una sorta di staffetta tra i suoi due attaccanti: Sanchez titolare in campionato, Lautaro in occasione dell'esordio in previsto per martedì contro lo Slavia Praga.

A far propendere il tecnico salentino verso questa scelta, il fatto che l'ex sia rientrato prima dalle fatiche d'oltreoceano con la 'Roja', a differenza del compagno di squadra che invece è stato spremuto maggiormente dal ct Lionel Scaloni.

Sanchez si appresta dunque a ricomporre il tandem offensivo con Romelu Lukaku che in ha regalato molte soddisfazione ai 'Red Devils': all'Inter sperano che questo trend positivo possa continuare.