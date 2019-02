Inter-Sampdoria: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

L'Inter ospita la Sampdoria nella 24ª giornata di Serie A: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

L'Inter di Luciano Spalletti sfida la Sampdoria di Marco Giampaolo nella 24ª giornata di Serie A. I milanesi sono terzi in classifica con 43 punti, frutto di 13 vittorie, 4 pareggi e 6 sconfitte, ma attraversano un momento molto delicato dopo il caso Icardi, i liguri occupano il nono posto a quota 33 con 9 vittorie, 6 pareggi e 8 sconfitte.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Mauro Icardi è il giocatore più prolifico dei nerazzurri con 9 goal in 20 presenze, mentre l'esperto attaccante Fabio Quagliarella è il giocatore più prolifico dei blucerchiati con un bottino di 16 reti in 22 partite giocate. L'Inter è in sofferenza anche sul piano dei risultati, con la vittoria sul Parma che ha interrotto una serie negativa di 2 sconfitte consecutive, andamento simile anche per la Sampdoria, che ha collezionato una vittoria e 2 sconfitte consecutive nelle ultime 3 giornate.

QUANDO SI GIOCA INTER-SAMPDORIA

Inter-Sampdoria si disputerà domenica 17 febbraio 2019 alle ore 18.00 allo Stadio Giuseppe Meazza, in San Siro, a Milano. Per le due formazioni sarà il 124° confronto nel massimo campionato italiano.

DOVE VEDERE INTER-SAMPDORIA IN TV E STREAMING

La partita Inter-Sampdoria sarà trasmessa in diretta in esclusiva da Sky sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 del satellite, 373 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La gara sarà visibile anche in streaming su diversi dispositivi, fra i quali pc, tablet e smartphone, attraverso l'applicazione Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI INTER-SAMPODRIA

Spalletti avrà out Vrsaljko, che ha terminato la stagione dopo l'intervento chirurgico e probabilmente non farà ritorno all'Inter. Sulla destra ci sarà D'Ambrosio, con il dubbio Asamoah-Dalbert a sinistra e Srkiniar e De Vrij a comporre la coppia centrale. In mediana Vecino affiancherà Brozovic, con ballottaggio Nainggolan-Joao Mario a completare il reparto. Tutta da valutare la situazione relativa all'ormai ex capitano Icardi, alle prese anche con un problema al ginocchio: Lautaro Martinez pronto a guidare nuovamente l'attacco nerazzurro, come già in Europa League. Da verificare la disponiblità dell'acciaccato Keita, che potrebbe restare fuori dai convocati.

Giampaolo ritrova Murru a sinistra dopo la squalifica, mentre non saranno disponibili per infortunio Caprari e Barreto. Ballottaggio Ramirez-Saponara sulla trequarti, mentre in attacco Gabbiadini e Defrel si giocano la maglia al fianco dell'inamovibile Quagliarella. Mediana scolpita con Praet e Linetty mezzali e lo svedese Ekdal in cabina di regia.

INTER (4-2-3-1): Handanovic; D'Ambrosio, De Vrj, Skriniar, Asamoah; Vecino, Brozovic; Politano, Nainggolan, Perisic; Lautaro.

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Andersen, Colley, Murru; Praet, Ekdal, Linetty; Ramirez; Gabbiadini, Quagliarella.