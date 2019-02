Inter-Sampdoria, le pagelle: Nainggolan super, male Quagliarella

Nell’Inter Nainggolan e Perisic su tutti, Lautaro Martinez lotta tanto. Nella Sampdoria, Quagliarella si vede poco, Gabbiadini è letale.

INTER

HANDANOVIC 6: Ad inizio ripresa è attento su Defrel, sul goal di Gabbiadini può poco o nulla.



D'AMBROSIO 6.5: Come al solito mette in campo cuore e grinta, ma con meno profitto di altre volte. Suo, però, il goal che rompe gli equilibri e che nasce proprio dalla sua impagabile determinazione.

DE VRIJ 6.5: Dopo il passaggio a vuoto contro il Bologna, è tornato ad essere il solito muro.

SKRINIAR 6: Meno determinante del solito, disputa comunque una gara attenta e decisa.

DALBERT 5.5: Sfiora il goal con un meraviglioso sinistro al volo, ma quello rimane l'unico lampo di una partita non brillante e ricca di qualche imprecisione di troppo.

GAGLIARDINI 6: Gara ordinata quella del centrocampista nerazzurro: manda in porta Lautaro con un lancio millimetrico, poi recupera tanti palloni. (59' JOAO MARIO 5.5: Lui non brilla e il pubblico rumoreggia per qualche errore di troppo e dei ritmi di gioco un po' troppo compassati)

BROZOVIC 6: Comincia male, per poi migliorare nel secondo tempo. Molto lucido palla al piede, meno utile in fase di non possesso.

POLITANO 6.5: E' tra i più vivaci in campo, sin dall'inizio. A volte si perde sul più bello, ma la sua prova rimane comunque più che sufficiente. Per poco non trova la rete con un sinistro a giro che termina fuori di un soffio. (68' CANDREVA 6: Poco dopo essere entrato non arriva per pochissimo ad impattare un cross di Lautaro, poi contribuisce ad alcune ripartenze).

NAINGGOLAN 7: Prestazione maiuscola per il centrocampista belga che, dopo aver sbagliato poco o nulla per tutta la gara, trova pure il goal-partita. Risposta concreta alle polemiche che lo coinvolgono ogniqualvolta Zaniolo si rende protagonista di una buona prestazione. (89' VECINO S.V.)

PERISIC 7: Pace fatta col pubblico nerazzurro e subito in cattedra: il croato spinge molto sulla sinistra, propizia diverse azioni pericolose, sfiora il goal e poi offre un assist al bacio a D'Ambrosio. Rinato.

LAUTARO MARTINEZ 6: Tutt'altro che implacabile sottoporta, gioca una buona gara, lottando come un leone su ogni pallone e offrendo tanti rifornimenti ai compagni. Caratteristiche diametralmente opposte a quelle di Icardi, se ancora non fosse chiaro.

SAMPDORIA

AUDERO 6: Subito chiamato a salvare su Perisic prima e su Lautaro poi, rischia la frittata su un tiro del croato. Incolpevole sui goal, si conferma una garanzia.

BERESZYNSKI 5: Perisic lo costringe a un pomeriggio infernale, lui fa quel che può ma crolla nel finale. (81' SALA S.V.)

TONELLI 6: Sgomita con gli avversari per tutta la durata della gara, facendo leva sulla propria esperienza per conquistare qualche fallo e far respirare la squadra.

ANDERSEN 6: Così come Tonelli, è attento e sbaglia poco.

MURRU 5: Costretto a rincorrere Politano sin dal calcio d'inizio, in affanno per tutta la durata del match. Inoltre, si perde D'Ambrosio in occasione del goal. Domenica no, per lui.

PRAET 5.5: Come gli capita spesso, si limita al compitino senza mai tentare la giocata. Anonimo.

EKDAL 6: Dà ordine al centrocampo, pur senza mai strafare. (81' VIERA S.V.)

LINETTY 5.5: Gira spesso a vuoto, sbagliando anche alcuni disimpegni tutt'altro che complicati.

SAPONARA 5.5: Nel primo tempo è tra i più attivi: lotta, corre, crea spazi pur concludendo poco. Nella ripresa sparisce finché Giampaolo non lo sostituisce. (74' GABBIADINI 6.5: Entra e segna al primo pallone toccato: impossibile chiedergli di più)

QUAGLIARELLA 5: Probabilmente la peggior prestazione stagionale per il capitano blucerchiato. Poco coinvolto nella manovra, si vede poco e niente.

DEFREL 5.5: A differenza del compagno di reparto, fa qualcosina in più per risultare pericoloso. Sbaglia però una facile occasione a tu per tu con Handanovic.