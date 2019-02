Inter-Sampdoria, le formazioni ufficiali: torna Politano, Defrel titolare

Senza Icardi tocca ancora a Lautaro Martinez sorreggere l'attacco dell'Inter, che ritrova Politano. Nella Sampdoria ci sono Saponara e Defrel.

Le formazioni ufficiali di Inter-Sampdoria:

INTER (4-2-3-1): Handanovic; D'Ambrosio, de Vrij, Skriniar, Dalbert; Gagliardini, Brozovic; Politano, Nainggolan, Perisic; Lautaro Martinez. All. Spalletti

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Andersen, Tonelli, Murru; Praet, Ekdal, Linetty; Saponara; Defrel, Quagliarella. All. Giampaolo

Ancora senza Icardi, l'Inter affida nuovamente le chiavi dell'attacco a Lautaro Martinez, punta più avanzata nel 4-2-3-1 di Spalletti. Dietro a lui Perisic, Nainggolan e Politano, che torna a giocare in Serie A dopo le due giornate di squalifica.

In difesa si rivede Skriniar, out in Europa League, mentre i ballottaggi sulle due fasce vengono vinti da D'Ambrosio e Dalbert: l'ex granata viene confermato al posto di Cedric, mentre il brasiliano prende il posto di Dalbert.

Nella Sampdoria, il principale dubbio viene sciolto da Giampaolo: in attacco c'è Defrel e non Gabbiadini per affiancare Quagliarella. Torna Murru dopo la squalifica, mentre in difesa si rivede Tonelli al fianco di Andersen.