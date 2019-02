Inter-Sampdoria, Icardi non convocato: Spalletti si aggrappa a Lautaro Martinez

L'Inter, senza l'ex capitano Mauro Icardi, punta ancora su Lautaro Martinez che è già stato decisivo contro Parma e Rapid Vienna.

Inter-Sampdoria è un importante esame per la squadra nerazzurra che torna a 'San Siro' per la prima volta dopo il caso Icardi, neppure convocato a causa di un fastidio al ginocchio e in rotta con la società.

C'è grande attesa ovviamente per capire quale sarà la reazione del pubblico nei confronti di Icardi e vedere se il numero 9 si presenterà in tribuna per sostenere i compagni.

Spalletti però intanto deve fare a meno di lui e contro la Sampdoria, con Keita ancora out, si affiderà nuovamente a Lautaro Martinez per respingere l'assalto del Milan che si è portato a -1.

Il giovane argentino, dopo un naturale periodo di ambientamento, nell'ultima settimana si è preso l'Inter risolvendo le delicate trasferte di Parma e Vienna con due goal.

Toccherà a lui quindi sostituire Mauro Icardi al centro dell'attacco nerazzurro con ai lati Perisic e il rientrante Politano, che ha scontato i due turni di squalifica.

A centrocampo Joao Mario dovrebbe essere preferito a Vecino, confermatissimi invece Brozovic e Nainggolan. In difesa Dalbert è favorito su Asamoah.

La Sampdoria, reduce da due sconfitte consecutive, si presenta a 'San Siro' senza Ramirez: dietro le due punte ci sarà Saponara. Gabbiadini e Defrel si giocano il posto accanto a Quagliarella.

Le probabili formazioni

INTER (4-3-3): Handanovic; D'Ambrosio, De Vrj, Skriniar, Dalbert; Joao Mario, Brozovic, Nainggolan; Politano, Lautaro, Perisic.

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Andersen, Tonelli, Murru; Praet, Ekdal, Linetty; Saponara; Defrel, Quagliarella.