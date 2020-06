Inter-Sampdoria dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, probabili formazioni

L'Inter sfida la Sampdoria nel recupero della 25ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

La sfida fra l' di Antonio Conte e la di Claudio Ranieri completa i recuperi della 25ª giornata di . La partita era stata rinviata per l'insorgere dell'emergenza Coronavirus. I nerazzurri sono terzi in classifica con 54 punti, frutto di 16 vittorie, 6 pareggi e 3 k.o., e distano 8 lunghezze dalla e 9 dalla capolista, mentre i blucerchiati si trovano al 16° posto a quota 26, con un cammino di 7 vittorie, 5 pareggi e 13 sconfitte, e hanno un margine minimo di un punto di vantaggio sul tandem composto da e .

Le due squadre si sono affrontate 62 volte in Serie A in casa dei milanesi, con un bilancio che sorride ai padroni di casa con 38 successi, 16 pareggi e 8 affermazioni della formazione blucerchiata. In generale, considerando anche i match fuoricasa, l'Inter ha vinto tutte le ultime 5 volte che ha affrontato la Sampdoria in Serie A. Quella con i genovesi è infatti la striscia vincente più lunga per l'Inter contro le altre squadre dell'attuale Serie A.

L'ultima vittoria blucerchiata al Meazza risale al 3 aprile 2017, quando la Sampdoria superò 2-1 i nerazzurri al Meazza con i goal di Schick e Quagliarella che rimontarono il vantaggio iniziale dei milanesi siglato da D'Ambrosio.

Curiosamente al Meazza si fronteggiano la squadra che è rimasta più minuti in vantaggio nel campionato, ossia l'Inter (1024) e quella che ci è rimasta di meno, la Sampdoria (solo 156). I nerazzurri, che sono stati eliminati dal nelle semifinali di Coppa , arrivano da 2 vittorie e 2 sconfitte nelle ultime 4 gare di campionato, rimediato contro le avversarie dirette Lazio e Juventus. Percorso simile per i blucerchiati, che negli ultimi 4 impegni nel torneo hanno ottenuto 2 sconfitte con Napoli e e 2 successi contro e .

Il centravanti belga Romelu Lukaku è il bomber dei nerazzurri nel torneo con 17 reti, mentre l'esperto Fabio Quagliarella è il miglior marcatore dei genovesi con un bottino di 9 centri stagionali. Qualora il trentasettenne andasse a segno contro la Sampdoria, raggiungerebbe Roberto Boninsegna al 17° posto nella classifica dei migliori cannonieri all-time della Serie A.

Il difensore slovacco Milan Skriniar è il grande ex del confronto, visto che ha esordito in Serie A e giocato con la maglia blucerchiata e collezionato 38 presenze nel massimo campionato fra il 2016 e il 2017. In questa pagina tutte le informazioni su Inter-Sampdoria: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

INTER-SAMPDORIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Inter-Sampdoria

Inter-Sampdoria Data: 21 giugno 2020

21 giugno 2020 Orario: 21.45

21.45 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

ORARIO INTER-SAMPDORIA

Inter-Sampdoria si disputerà la sera di domenica 21 giugno 2020 nel palcoscenico dello Stadio Giuseppe Meazza, in San Siro, a Milano, e senza pubblico, come previsto dal rigido protocollo per la ripresa del campionato. La gara, che sarà diretta dal signor Pietro Mariani della sezione di Aprilia, avrà inizio alle ore 21.45. Sarà il 126° confronto fra le due squadre in Serie A.

La sfida Inter-Sampdoria sarà trasmessa in diretta tv da Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La telecronaca della gara sarà curata da Riccardo Trevisani, che sarà affiancato da Daniele Adani al commento tecnico.

Chi preferisse potrà seguire Inter-Sampdoria anche in diretta . Per gli abbonati Sky c'è l'opzione Sky Go, che consentirà di vedere la partita sia su dispositivi mobili quali tablet e smartphone, scaricando l'applicazione per sistemi iOS e Android, sia sul proprio personal computer o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma.

Tutti gli altri potranno invece acquistare un pacchetto su Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che dà diritto alla visione del meglio della programmazione sportiva della tv satellitare, comprese le partite di Serie A.

IN DIRETTA SU GOAL

I lettori di Goal potranno seguire il confronto Inter-Sampdoria anche in diretta testuale. Collegandosi sul sito, troveranno già prima della gara le ultime novità sulle due squadre e le formazioni ufficiali, mentre dal fischio d'inizio a fine match avranno gli aggiornamenti live minuto per minuto con i goal, gli eventi salienti e le azioni più importanti della gara.

Conte dovrà rinunciare al portiere di riserva Padelli, squalificato, e all'uruguayano Vecino, alle prese con un problema al ginocchio. Per il resto avrà a disposizione l'intera rosa. Davanti ad Handanovic, in difesa Bastoni potrebbe spuntarla su Godin e Ranocchia per completare la linea a tre con Skriniar e De Vrij. In mediana Brozovic agirà da playmaker, con Barella interno al suo fianco, e Candreva e Young sulle due fasce. Davanti il danese Eriksen sulla trequarti a supporto delle due punte Lautaro Martínez e Lukaku.

Ranieri, che a parte il lungodente Alex Ferrari avrà tutti a disposizione, potrebbe rispondere con un prudente 4-4-2. Davanti tandem d'attacco composto da Gabbiadini e il bomber Quagliarella. Sulle ali l'uruguayano Ramirez, favorito su Jankto, e Linetty, con in mezzo lo svedese Ekdal in regia e Thorsby. La linea difensiva dovrebbe vedere il giapponese Yoshida in coppia con Tonelli al centro, mentre a destra Bereszynski è in vantaggio su Depaoli e Sala e a sinistra giocherà Murru. La porta sarà difesa da Audero.

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Brozovic, Young; Eriksen; Lautaro Martínez, R. Lukaku.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Tonelli, Murru; Ramirez, Ekdal, Thorsby, Linetty; Gabbiadini, Quagliarella.