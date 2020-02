Inter-Sampdoria, Conte è diffidato: a rischio la sfida contro la Juventus

Antonio Conte è a quota quattro cartellini gialli in questa stagione: se dovesse prenderne un altro contro la Sampdoria, salterebbe la Juventus.

Un problema in più per l' a pochi giorni dalla sfida contro la e a meno di due settimane dalla partita forse più importante dell'anno: il big match contro la dell'Allianz Stadium.

La preoccupazione dell'Inter riguarda Antonio Conte: il tecnico nerazzurro è infatti in diffida, avendo incassato in questa stagione già quattro ammonizioni. Visto che da questa stagione di gli allenatori si comportano come i giocatori, in termini di regolamento, Conte è quindi a rischio squalifica.

Domenica sera l'Inter affronterà la Sampdoria e se Conte dovesse essere ammonito, salterà il big match contro la Juventus all'Allianz Stadium.

Sarebbe una perdita pesante per l'Inter e anche per l'allenatore pugliese stesso, che non affronterebbe per la prima volta da avversario la trasferta a . Conte è il grande atteso proprio in quella giornata, ovvero l'1 marzo.