Da Salerno alla Salernitana: Lautaro Martinez si riprende l'Inter

In attesa di Napoli-Milan, l'Inter torna in vetta solitaria. Successo roboante dopo un periodo decisamente duro per la formazione nerazzurra, che supera la Salernitana per 5-0 e si porta a +1 su rossoneri e azzurri, che saranno impegnate nel posticipo di domenica in quel del Maradona.

Salernitana battuta grazie alla premiata ditta Lautaro Martinez-Barella-Dzeko, il primo autore di una tripletta, il secondo decisivo con due assist. Due reti e un passaggio per il bosniaco. Dopo quattro incontri di campionato senza vittoria, l'Inter si rilancia dando un segnale alle altre contendenti allo Scudetto.

Lo fa contro l'ultima in classifica, certo, ma dimostrando di poter ancora combattere per il titolo, segnando e mantenendo la porta inviolata. Il punto più importante è ovviamente il ritorno al goal dopo 425 minuti e la ripresa di Lautaro Martinez, giunto a 14 goal in campionato con una tripletta dopo otto gare senza la rete.

Curiosamente il Toro aveva segnato l'undicesimo e ultimo centro in Serie A prima del 5-0 proprio contro la Salernitana, nella gara d'andata giocata a dicembre: una striscia negativa che Lautaro non aveva mai vissuto, già dimenticata grazie alla tripletta nel 28esimo turno di campionato.

Ora Lautaro Martinez - che aveva segnato l'ultima rete ufficiale in Supercoppa contro la Juventus a gennaio - può puntare i 17 goal della sua annata, il suo massimo score raggiunto in Serie A. Già agganciati invece quelli del 2019/2020.

A proposito di record, Barella si è spinto fino a 9 assist in campionato, secondo in Serie A dietro il solo Berardi (11). Per il centrocampista sardo è record personale dopo i 7 dello scorso anno. Relativamente a Dzeko, la doppietta contro la Salernitana porta il bosniaco a 12 centri nel torneo 2021/2022: già cinque in più rispetto all'ultima stagione con la Roma.

Da Salerno alla Salernitana, non solo per Lautaro Martinez: anche l'andata in terra campana era finita 5-0 (Perisic, Dumfries, Gagliardini, Sanchez e lo stesso argentino). Le due gare in cui l'Inter ha segnato più reti, insieme al 6-1 contro il Bologna di Mihajlovic.