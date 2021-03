L'Inter riscopre la rosa profonda: Eriksen e Sanchez decisivi dalla panchina

L'Inter passa a Torino con l'aiuto dei nuovi entrati: Eriksen e Sanchez hanno cambiato la partita con il loro apporto tecnico.

Quando, il 26 settembre 2020, in Inter-Fiorentina fecero il loro ingresso in campo Hakimi, Sensi, Vidal, Nainggolan e Sanchez, i tifosi nerazzurri quasi non credevano ai loro occhi: tanta abbondanza in panchina da cui pescare il jolly giusto come non si vedeva da tempo.

Ieri, allo stadio 'Olimpico Grande Torino', deve essere andata più o meno allo stesso modo: Stellini (in panchina al posto dello squalificato Conte) ha tirato fuori dal mazzo la carta Eriksen e il danese si è subito reso utile togliendo un tempo di gioco all'azione che ha portato alla concessione del rigore per fallo di Izzo su Lautaro.

Rispetto a Gagliardini, l'ex Tottenham predilige un gioco di prima di cui beneficia l'imprevedibilità della manovra: un solo tocco e via per scardinare l'attenta difesa granata, fino a quel momento impeccabile nel limitare al massimo Lukaku e Lautaro.

Ma, dicevamo, la varietà di soluzioni offerta dalla panchina interista è manna dal cielo per il tecnico che, sull'1-1, ha inserito un altro pezzo da novanta: Alexis Sanchez è andato a posizionarsi tra le linee e dal suo piede fatato è partito l'assist perfetto per la testa del 'Toro', abile a trovare l'angolo più lontano con un movimento che ha ricordato quelli tipici di un certo Hernan Crespo.

Nelle due reti nerazzurre, dunque, c'è stato lo zampino evidente delle forze fresche che hanno sconvolto i piani del Torino, allontanando l'idea di un pari che per i ragazzi di Nicola sarebbe stato come una vittoria alla luce della recente emergenza causata dal Covid-19.

Non hanno però fatto i conti con la rosa profonda dell'Inter, riscopertasi improvvisamente colma di soluzioni con cui cambiare il corso di una partita da un momento all'altro: un'arma di sicuro valore nella lotta per lo Scudetto.