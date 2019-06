Inter Primavera-Roma Primavera 3-0: Colidio ed Esposito, nerazzurri in finale

Le reti di Colidio e del neoentrato Sebastiano Esposito fanno volare l'Inter in finale del campionato Primavera: nulla da fare per la Roma.

Secco 3-0 dell' che conquista la finale del campionato Primavera dove sfiderà l' : beffata da due rigori segnati da Colidio e Sebastiano Esposito, quest'ultimo entrato nei minuti conclusivi proprio al posto dell'argentino e capace di siglare una doppietta.

Segui Copa America e Coppa d'Africa live e in esclusiva su DAZN

Madonna sceglie Salcedo e Colidio come coppia d'attacco interista; Grassini e Corrado esterni a tutta fascia del 3-5-2 con capitan Nolan al centro della difesa. Alberto De Rossi non si priva di bomber Celar, sostenuto nel tridente da D'Orazio e Cangiano.

Dekic è subito chiamato in causa da Pezzella, sulla ribattuta si fionda Celar che colpisce una clamorosa traversa: non ne approfitta nemmeno Jean Freddi Greco, il cui tiro da posizione favorevole è incredibilmente alto. L'Inter esce alla distanza, trascinata da Salcedo e Colidio: l'argentino però sbaglia calciando a lato dopo essere stato servito con i tempi giusti da Zappa.

Colidio si riscatta istantaneamente: Semeraro lo trattiene ingenuamente atterrandolo su azione di calcio d'angolo e l'arbitro decreta il tiro dal dischetto, trasformato dallo stesso ex Boca Juniors nonostante una battuta non proprio angolata. L'occasione ghiotta per il pari capita sui piedi di Cangiano, fermato da un super Dekic.

Gavioli non trova il raddoppio per questione di centimetri, gli attaccanti della Roma spingono ma finiscono col scontrarsi con un commovente Nolan, superbo nella linea difensiva. Madonna toglie Colidio per inserire il classe 2002 Sebastiano Esposito che si inventa un gran goal con un diagonale perfetto dalla distanza.

Schirò si divora il tris ma si rifà conquistando un penalty, il secondo di giornata per i meneghini: Esposito si prende il pallone e lo scaraventa di potenza alle spalle di Stefano Greco per il 3-0.