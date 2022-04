Inter all’esame Roma, Inzaghi: “Il derby ci ha dato tanta convinzione"

L’Inter si trova di fronte all’ennesimo bivio della sua stagione. Reduce da tre vittorie consecutive in campionato, sabato tornerà in campo per affrontare una delle squadre più in forma del momento: la Roma del grande ex José Mourinho.

Per i nerazzurri si tratta di uno snodo importantissimo nella strada che conduce al titolo e questo anche perché, con sempre meno giornate alla fine della Serie A 2021/2022, i margini di errore si sono ridotti drasticamente.

Simone Inzaghi ha presentato la sfida che si giocherà a San Siro nella consueta conferenza stampa della vigilia.

"Affronteremo una delle squadre più forti del campionato, in un ottimo momento e guidata da un grande allenatore. Servirà grande attenzione, partita molto importante per noi".

Correa potrebbe riposare dopo l'ottimo rendimento avuto nelle ultime uscite da titolare. Vidal ko.

"Correa ha fatto un'ottima partita così come i suoi compagni, oggi pomeriggio ci alleneremo e domattina valuterò lo stato di ogni giocatore. Penso che siano tutti disponibili a parte Vidal, che ha avuto una brutta distorsione nel derby".

Il 3-0 sul Milan ha livellato ulteriormente verso l'alto l'autostima dell'Inter in vista di un finale che si annuncia elettrico.

"La partita di martedì ci ha dato tantissima convinzione, ci ha dato la possibilità di fare un'altra finale. E' stata importante per le nostre convinzioni di squadra che però non si erano mai perse".

"Manca un mese alla fine, ci sono tante partite ravvicinate e sia io che la squadra dovremo rimanere sereni. La Coppa Italia deve essere già lasciata alle spalle, dovremo essere bravi a fare una gara di corsa e determinazione. Da qui alla fine troveremo squadre diverse ma complicate da affrontare. Dovremo essere lucidi nel preparare tanti impegni ravvicinati, ma la squadra è abituata".

Dopo la Roma sarà la volta di recuperare il match col Bologna, originariamente in programma il 6 gennaio e rinviato a causa dei casi di positività all'interno della rosa felsinea.

"La squadra dovrà giocare una finale, non la vedo come una cosa negativa. E' normale che la gara di Bologna avremmo voluto giocarla a quel tempo, ma la pandemia non lo ha permesso. Dovremo essere sempre sul pezzo, ho la fortuna di allenare giocatori d'esperienza che sanno come recuperare dopo ogni sforzo".

Inzaghi non la pensa come Allegri: Juventus-Inter non è stata decisiva per le sorti del campionato.

"La gara con la Juve non ha deciso il campionato, è stata importante per noi perché arrivava in un momento delicato. Dopo il nostro inizio abbiamo alzato le aspettative nei nostri confronti. Vogliamo finire questo mese nel migliore dei modi, sapendo che ci saranno tante insidie. Spero di avere tutti a disposizione per poter scegliere".

Un eventuale turnover in mezzo al campo non sarebbe uno scoglio complicato da aggirare.

"Gagliardini e Vecino ci daranno una grossa mano da qui alla fine, Vidal è entrato bene e purtroppo martedì sera ci ha lasciato una caviglia. Speriamo che l'infortunio sia più breve del previsto".

Taglio netto alle polemiche arbitrali che hanno caratterizzato gli ultimi giorni.

"La grandissima soddisfazione è la finale raggiunta, per quanto riguarda gli arbitri dico che i nostri sono tra i migliori e siamo fortunati ad averli. Possono sbagliare loro così come possiamo farlo noi. A fine campionato gli episodi a favore e contrari si pareggiano".

La coesistenza di Gosens e Perisic è possibile, seppur difficile da attuare.

"Gosens e Perisic sono due grandissimi giocatori, li ho già fatti giocare contemporaneamente contro il Verona alzando Ivan in attacco. Lui potrebbe giocare anche a destra ma lì ho già Dumfries e Darmian che stanno facendo bene. Poter scegliere è una grossa fortuna per me".