Inter-Roma, Fonseca soddisfatto: "Buona gara, serviva essere coraggiosi"

Il tecnico della Roma ha commentato il pareggio a reti bianche contro l'Inter: "Negli ultimi metri però abbiamo sbagliato la decisione finale".

La ferma l' , confermandosi una delle big assolute di questo campionato. Dove in molti hanno fallito, la squadra di Fonseca è riuscita a frenare i nerazzurri. Una gara molto tattica quella di San Siro, che permette alla compagine capitolina di ottenere un punto fondamentale in chiave Champions.

Ben giocata a centrocampo, ma deludente in attacco e in difesa: davanti, infatti, la Roma non ha mai impensierito Handanovic, mentre davanti a Mirante ha rischiato spesso di regalare il goal all' Inter con indecisioni palesi, non sfruttate dagli avanti avversari.

Al termine della gara Fonseca si è detto comunque soddisfatto:

"Negli ultimi metri abbiamo sbagliato la decisione finale, ma abbiamo fatto una buona partita. La nostra intenzione era giocare apertamente, con coraggio e l'abbiamo fatto".

La Roma punta alla , ma serve ancora qualcosa per il quarto posto:

"La squadra è migliorata molto, ma dobbiamo lavorare e crescere. Non so in quale posizione potrebbe finire la Roma, io penso solo alla prossima partita".

Fonseca preme molto su una cosa dopo San Siro:

"Bisognava essere coraggiosi contro l'Inter, abbiamo dimostrato di esserlo. E’ importante avere la palla contro queste squadre".

Campo di San Siro non al meglio e pochi gesti tecnici, con tanti errori: