Inter-Roma dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

L'Inter sfida la Roma nell'anticipo del venerdì della 15ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

L' di Antonio Conte, guadagnatasi la vetta della classifica superando di una lunghezza la , è chiamata subito a un duro esame contro la di Paulo Fonseca nell'anticipo del venerdì della 15ª giornata di . I nerazzurri hanno 37 punti con 12 vittorie, un pareggio e una sconfitta, i giallorossi occupano il 4° posto assieme al con un cammino di 8 vittorie, 4 pareggi e 2 k.o.

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Di fronte ci sono le due squadre che hanno segnato più reti da palla inattiva nelle prime 14 giornate, 12 la Roma e 11 l'Inter, che è anche quella che ne ha subite di meno in questa situazione di gioco.

Negli 86 precedenti in Serie A disputatisi in casa della formazione milanese, quest'ultima è in vantaggio sotto il profilo statistico con 44 vittorie, 27 pareggi e 15 successi della Lupa. Le ultime 3 gare fra Inter e Roma in campionato sono terminate tutte con un risultato di parità.

L'ultima gioia al Meazza dei capitolini risale al 26 febbraio 2017, con la squadra di Spalletti capace di imporsi 3-1 su quella di Pioli grazie a 2 goal di Nainggolan e ad una rete di Perotti, mentre Icardi andò a segno per i nerazzurri.

Se conquistasse i 3 punti, l'Inter diventerebbe la seconda squadra nella storia della Serie A a far registrare almeno 13 vittorie nelle prime 15 giornate dopo Juventus (13 nel 1949/50, 14 nel 2005/06, 13 nel 2013/14 e 14 nel

2018/19).

Romelu Lukaku è il bomber dei nerazzurri con 10 reti, mentre Edin Dzeko, a lungo inseguito proprio dal club milanese la scorsa estate, è il miglior marcatore giallorosso a quota 6 goal. In questa pagina tutte le informazioni su Inter-Roma: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

INTER-ROMA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Inter-Roma

Inter-Roma Data: 6 dicembre 2019

6 dicembre 2019 Orario: 20.45

20.45 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

ORARIO INTER-ROMA

Inter-Roma si disputerà la sera di venerdì 6 dicembre 2019 alle ore 20.45 nel palcoscenico dello Stadio Giuseppe Meazza, in San Siro, a Milano. La gara, che sarà diretta dal signor Gianpaolo Calvarese della sezione di Teramo, sarà la 173ª in Serie A fra le due formazioni.

Sarà Sky a trasmettere in esclusiva in diretta televisiva il big match Inter-Roma, che andrà in onda sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La telecronaca della partita sarà curata da Fabio Caressa, con il supporto di Beppe Bergomi al commento tecnico.

Gli abbonati Sky potranno seguire Inter-Roma anche in diretta attraverso Sky Go, sia sul proprio pc o notebook, collegandosi al sito ufficiale della piattaforma, sia su dispositivi mobili quali tablet e smartphone, scaricando l'apposita applicazione.

In alternativa c'è anche l'opzione Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che permette di vedere il meglio della programmazione sportiva della tv satellitare acquistando uno dei pacchetti proposti.

Ballottaggio in difesa per Conte, chiamato a decidere chi schierare accanto a De Vrij e Skriniar fra Godin e D'Ambrosio. A centrocampo Candreva e Biraghi presidieranno le due fasce, Asamoah torna a disposizione ma partirà dalla panchina. Emergenza in mezzo con gli infortuni in contemporanea di Sensi, Barella e Gagliardini: Borja Valero sarà il regista, con Vecino mezzala destra e Brozovic spostato nel ruolo di mezzala sinistra. Davanti il consueto tandem composto da Lautaro Martínez e Lukaku.

Fonseca non schiererà Dzeko, fermatosi per un attacco influenzale a inizio settimana, dal 1'. Il bosniaco ha ripreso ad allenarsi individualmente dà forfait: Zaniolo agirà come falso nove. Sulla trequarti, k.o. Kluivert e ancora indisponibile Pastore, con Lorenzo Pellegrini ci sarà spazio per uno fra Perotti e Mkhitaryan, più Florenzi che si fa largo a destra. In mediana sarà confermata la coppia consolidata composta da Diawara e Veretout. Dietro, davanti a Pau López, Spinazzola è in vantaggio su Florenzi e Santon per il ruolo di terzino destro, con Kolarov punto fermo sulla sinistra e in mezzo la coppia centrale formata da Mancini e Smalling. Non ci sarà per infortunio l'argentino Fazio. Dubbio in porta: Mirante può partire titolare per un problema muscolare di Pau Lopez.

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Vecino, Borja Valero, Brozovic, Biraghi; Lautaro Martínez, R. Lukaku.

ROMA (4-2-3-1): Mirante; Spinazzola, Mancini, Smalling, Kolarov; Diawara, Veretout; Florenzi, Lo. Pellegrini, Perotti; Zaniolo.