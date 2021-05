Inter-Roma dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

L'Inter ospita la Roma nel big match della 36ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

INTER-ROMA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Inter-Roma

Inter-Roma Data: 12 maggio 2021

12 maggio 2021 Orario: 20.45

20.45 Canale tv: Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport (256 satellite)

Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport (256 satellite) Streaming: Sky Go e NOW

L'Inter di Antonio Conte, laureatasi campione d'Italia con largo anticipo, ospita la Roma di Paulo Fonseca nella 36ª e terzultima giornata di Serie A. I milanesi svettano in cima alla classifica dall'alto dei loro 85 punti, frutto di 26 vittorie, 7 pareggi e 2 sconfitte, i capitolini si trovano in 7ª posizione a quota 58, con un cammino di 17 vittorie, 11 pareggi e 7 k.o., e cercano di difendere il piazzamento, che le consentirebbe la partecipazione alla prossima Conference League, dal minaccioso Sassuolo, staccato di 2 lunghezze dai giallorossi.

Le statistiche negli 87 precedenti casalinghi in campionato premiano i nerazzurri, con un bilancio di 44 vittorie, 28 pareggi e 15 affermazioni giallorosse. Ma l'Inter non batte la Roma in casa da 4 gare (3 pareggi e una vittoria della Lupa). L'ultimo successo interno dei milanesi risale a ben 6 anni fa, durante la gestione Mancini: in quell'occasione il 31 ottobre 2015 un goal di Medel diede i 3 punti ai padroni di casa.

L'Inter è reduce da un pareggio e 3 vittorie consecutive, fra cui l'ultima contro la Sampdoria, nelle scorse 4 giornate, mentre la Roma ha rimediato un pareggio, 2 sconfitte e un ampio successo sul Crotone nelle precedenti 4 sfide in campionato. A fine stagione il tecnico portoghese Paulo Fonseca saluterà la squadra, visto che per la prossima stagione è già stato ufficializzato l'ingaggio dell'ex nerazzurro José Mourinho.

Il belga Romelu Lukaku è il bomber dei nerazzurri con 21 reti all'attivo, Borja Mayoral, Henrikh Mkhitaryan e Jordan Veretout sono invece i migliori marcatori giallorossi in campionato con 10 goal ciascuno. In questa pagina tutte le informazioni su Inter-Roma: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO INTER-ROMA

Inter-Roma si disputerà la sera di mercoledì 12 maggio 2021 nel palcoscenico dello Stadio Giuseppe Meazza, in San Siro, a Milano. Il fischio d'inizio della gara, che sarà la 176ª in Serie A fra le due formazioni, è in programma alle ore 20.45.

Il big match Inter-Roma sarà trasmesso in diretta televisiva da Sky, e andrà in onda sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 256 satellite).

I clienti Sky potranno seguire la sfida Inter-Roma anche in diretta streaming, mediante Sky Go, sia sul proprio personal computer o notebook, anche semplicemente collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet.

L'alternativa è rappresentata da NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre ai propri utenti, che acquistano il pacchetto Sport, anche la visione delle gare di Serie A.

Grazie apotrete seguire il confrontoancheCollegandovi con il portale, fin dalle ore che precedono il match, avrete le ultime novità sulle due squadre e le formazioni ufficiali. Dopo il fischio d'inizio, sarete poi aggiornati minuto per minuto sulla gara, con la descrizione dei goal, delle azioni più importanti e degli eventi.

Conte punterà sul consueto 3-5-2 e avrà ai box i soli Kolarov e Vidal, infortunati da diverse settimane. La porta sarà difesa da capitan Handanovic, con Skriniar, De Vrij e Bastoni a formare la linea a tre difensiva dei nerazzurri. Le due fasce dovrebbero essere presidiate da Hakimi e Perisic, ma a sinistra il croato è in ballottaggio con Darmian. A centrocampo Brozovic sarà il regista, con Barella mezzala destra ed Eriksen favorito su Gagliardini come mezzala sinistra. In attacco, dopo esser rimasto a riposo contro la Sampdoria, Lukaku tornerà a far coppia con Lautaro Martínez.

Fonseca dovrà fare i conti con una lista di ben 11 infortunati che affollano l'infermeria giallorossa. Fra i pali, k.o. Pau López, Fuzato potrebbe spuntarla su Mirante, mentre in un'inedita linea difensiva Kumbulla e Juan Jesus saranno i due centrali, con Karsdorp a destra e Bruno Peres favorito a sinistra su Reynolds come terzini. In mediana sarà avanzato Mancini accanto a Cristante. Davanti Borja Mayoral sarà preferito a Dzeko nel ruolo di centravanti, con Pedro, Lorenzo Pellegrini e Mkhitaryan a formare la linea dei trequartisti.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; Lukaku, Lautaro Martinez.

ROMA (4-2-3-1): Fuzato; Karsdorp, Kumbulla, Juan Jesus, Bruno Peres; Mancini, Cristante; Pedro, Pellegrini, Mkhitaryan; Borja Mayoral.