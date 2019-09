Inter, ricavi da record nella stagione 2018/19: superati i 400 milioni di euro

Ricavi da record per l'Inter nella stagione 2018/19. Il club ha superato quota 400 milioni di euro: crescita del 20% rispetto all'anno prima.

Ieri la vittoria con la per 1-0 che ha sancito la quinta vittoria in 5 gare di , stamattina la presentazione dei progetti del nuovo stadio e, sempre oggi, un'altra notizia positiva per l': ha superato i 400 milioni di euro di ricavi.

Secondo quanto riportato da 'Ansa', il Consiglio d'Amministrazione del club nerazzurro si è riunito oggi per la proposta di approvazione del bilancio della stagione 2018/19, il quale sarà sottoposto all'assemblea dei soci tra circa un mese.

I risultati riscontrati dal club nerazzurro sono circa del 20% maggiori rispetto a quelli della stagione 2017/18. I ricavi erano stati di 346 milioni, mentre quelli del bilancio chiuso il 30 giugno 2019 ammontano invece a 415 milioni.

Le perdite a bilancio sono invece quelle attese e sono in linea con gli obblighi del Fair Play Finanziario. La crescita del club nerazzurro continua, in campo e fuori.