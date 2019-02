Inter-Rapid Vienna, le pagelle: Perisic ritrovato, Candreva delude ancora

L'Inter si gode un ritrovato Perisic, ancora male invece Candreva. Insufficienza anche per Lautaro Martinez. Nel Rapid si salva Ljubicic.

INTER

HANDANOVIC 6 - Impegnato poco, si limita all'ordinario.

CEDRIC 6 - Osa poco rispetto alle possibilità concesse dalla partita, ma svolge il suo compito senza affanni.

RANOCCHIA 6.5 - Torna in campo per una gara intera e lo fa nel migliore dei modi, realizzando una segnatura spettacolare.

SKRINIAR 6 - Non viene impegnato praticamente mai dall'attacco austriaco. (77' MIRANDA S.V.)

ASAMOAH 6 - Così come Cedric, si limita all'ordinario senza strafare.

VECINO 6.5 - Ha il merito di sbloccare la gara, togliendo così le castagne dal fuoco e chiudendo il discorso qualificazione.

BROZOVIC 6 - Dà il consueto ordine al centrocampo, Spalletti gli risparmia la mezz'ora finale. (61' BORJA VALERO 6: Trova spazio nella ripresa e come sempre svolge il ruolo di metronomo).

CANDREVA 5.5 - Anche oggi non brilla. Si divora un goal a porta vuota e il goal di Vecino arriva proprio da una sua conclusione errata.



NAINGGOLAN 6 - Dopo la straordinaria prestazione offerta contro la Samp, dimostra nuovamente di aver ritrovato la condizione, pur essendo chiamato ovviamente ad una prova meno impegnativa.

PERISIC 7 - Ancora dominante. Gioca la gara su ritmi alti, pur senza strafare, poi nella ripresa trova anche un super-goal e offre a Politano l'assist per il 4-0. Sembra davvero un giocatore ritrovato al 100%.

LAUTARO MARTINEZ 5.5 - Così come Candreva, non sfrutta al meglio una serata che avrebbe potuto regalargli qualche soddisfazione personale. (66' POLITANO 6.5 - Lui invece sì che sfrutta la serata: entra subito in partita e fa in tempo a trovare la rete del 4-0).

RAPID VIENNA

RRAPID VIENNA (4-2-3-1): Strebinger 5,5; Potzmann 5, Sonnleitner 5,5, Hofmann 5,5, Bolingoli 6 (75' Schobesberger sv) ; Ljubicic 6,5, Grahovac 5,5; Murg 6, Knasmullner 5 (64' Schwab 5,5), Ivan 5 (64' Muldur sv); Pavlovic 5.