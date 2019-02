Inter-Rapid Vienna, le formazioni ufficiali: Ranocchia e Brozovic dal 1'

L'Inter ospita il Rapid Vienna nel ritorno dei sedicesimi di Europa League: Spalletti rilancia Ranocchia e in mediana schiera Brozovic con Vecino.

Le formazioni ufficiali:

INTER (4-2-3-1): Handanovic; Cedric, Skriniar, Ranocchia, Asamoah; Vecino, Brozovic; Candreva, Nainggolan, Perisic; Lautaro.

RAPID VIENNA (4-2-3-1): Strebinger; Potzmann, Sonnleitner, Hofmann, Bolingoli; Grahovac, Ljubicic; Ivan, Murg, Knasmullner; Pavlovic.

Riparte da San Siro l’avventura in Europa League dell’Inter. La compagine nerazzurra, dopo essersi imposta per 1-0 all’andata, ospita il Rapid Vienna per il match di ritorno dei sedicesimi di finale del torneo.

Luciano Spalletti, punta su un 4-2-3-1 nel quale la linea difensiva davanti ad Handanovic è composta da Cedric, Skriniar, Ranocchia ed Asamoah.

A centrocampo, sono Vecino e Brozovic a comporre il duo di mediana mentre nel reparto avanzato, alle spalle dell’unica punta Lautaro Martinez agiscono Candreva, Nainggolan e Perisic.

Modulo speculare per Kuhbauer che davanti a Strebinger schiera una linea difensiva che da destra e sinistra è composta da Potzmann, Sonnleitner, Hofmann e Bolingoli.

Grahovac e Ljubicic agiscono in mediana da frangiflutti davanti alla difesa, mentre in attacco a supporto di Pavlovic c’è un trio formato da Ivan, Murg e Knasmullner.