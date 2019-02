Inter-Rapid Vienna, Lautaro guida la rincorsa agli ottavi di Europa League

Inter e Rapid Vienna si giocano gli ottavi di Europa League: l'attacco nerazzurro sarà ancora una volta sulle spalle di un Lautaro 'on fire'.

Se Mauro Icardi si appresta a rimaner fuori per la terza gara consecutiva, l'Inter può sicuramente consolarsi con l'esplosione di Lautaro Martinez, sostituto eccellente che non sta facendo rimpiangere l'ex capitano. Almeno per il momento.

Il 'Toro' sta sfruttando questa occasione prolungata nel migliore dei modi: suo il goal che ha permesso ai nerazzurri di espugnare il campo del Rapid Vienna nell'andata dei sedicesimi di Europa League, utile per far dormire sogni parzialmente tranquilli in vista del ritorno in programma stasera a San Siro.

Sarà sempre il 21enne il terminale offensivo della squadra di Luciano Spalletti: insieme a lui un rinato Nainggolan come trequartista centrale, mentre sulle fasce ci saranno Politano e Candreva. Turno di riposo per Perisic.

Rifiaterà anche Brozovic: in mediana torneranno Vecino e Borja Valero, scelte praticamente obbligate a causa delle restrizioni imposte dall'UEFA in termini di lista. Terzini girevoli con Cedric ed Asamoah pronti a tornare titolari, mentre De Vrji dovrebbe lasciare il posto a Miranda al fianco di Skriniar.

Austriaci con la novità Pavlovic rispetto alla gara di una settimana fa. L'ex Knasmuller partirà ancora dalla panchina, per poi entrare e cercare di lasciare il segno come a Vienna: soltanto un grande intervento di Handanovic gli ha negato la gioia del pareggio.

Queste le probabili formazioni di Inter-Rapid Vienna:

INTER (4-2-3-1): Handanovic; Cedric, Skriniar, Miranda, Asamoah; Vecino, Borja Valero; Politano, Nainggolan, Candreva; Lautaro.

RAPID VIENNA (4-2-3-1): Strebinger; Potzmann, Sonnleitner, Hofmann, Bolingoli; Grahovac, Schwab; Ivan, Murg, Schobesberger; Pavlovic.