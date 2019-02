Inter-Rapid Vienna: formazioni ufficiali e dove vederla in tv e streaming

Ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League tra Inter e Rapid Vienna: tutte le informazioni sulla gara e dove vederla in tv e streaming.

Inter a caccia della qualificazione: sfida casalinga al Rapid Vienna per il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League , l'obiettivo è raggiungere il passaggio agli ottavi ed essere nell'urna di Nyon per il sorteggio in programma venerdì 22 febbraio.

Match d'andata che ha sorriso ai nerazzurri: a decidere le ostilità è stato un rigore conquistato e trasformato da Lautaro Martinez, schierato in campo al posto dell'ormai ex capitano Mauro Icardi, attorno il quale è nato un vero e proprio caso di difficile risoluzione.

Inter con due risultati su tre a disposizione per passare il turno, al contrario degli austriaci che invece dovranno soltanto compiere l'impresa della vittoria per poter andare avanti nella competizione continentale. In caso di 0-1 dopo i novanta minuti regolamentari si andrebbe ai tempi supplementari.

QUANDO SI GIOCA INTER-RAPID VIENNA

Inter-Rapid Vienna si disputerà giovedì 21 febbraio, calcio d'inizio fissato per le ore 21 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di Milano. Ad arbitrare l'incontro sarà il fischietto portoghese Artur Manuel Ribeiro Soares Dias.

DOVE VEDERE INTER-RAPID VIENNA IN TV E STREAMING

Inter-Rapid Vienna sarà trasmessa da Sky sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport (252 del satellite). Gli abbonati potranno seguire la partita in streaming grazie al servizio Sky Go, usufruibile su dispositivi portatili come smartphone, tablet e pc. Fabio Caressa alla telecronaca, commento tecnico affidato a Giuseppe Bergomi. La gara sarà visibile anche in chiaro sull'emittente Tv8.

FORMAZIONI UFFICIALI INTER-RAPID VIENNA

INTER (4-2-3-1): Handanovic; Cedric, Skriniar, Ranocchia, Asamoah; Vecino, Brozovic; Candreva, Nainggolan, Perisic; Lautaro.

RAPID VIENNA (4-2-3-1): Strebinger; Potzmann, Sonnleitner, Hofmann, Bolingoli; Grahovac, Ljubicic; Ivan, Murg, Knasmullner; Pavlovic.