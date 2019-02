Inter-Rapid Vienna 4-0: Nerazzurri agli ottavi, segna anche Ranocchia

Tutto facile per l'Inter che batte 4-0 il Rapid Vienna e si qualifica agli ottavi di Europa League. Goal di Vecino, Ranocchia, Perisic e Politano.

Obiettivo raggiunto e col minimo sforzo. "Missione Ottavi" compiuta per l'Inter di Luciano Spalletti, che approda al prossimo turno di Europa League senza patemi, chiudendo ogni discorso qualificazione dopo 18 minuti e concedendosi poi più di un'ora d'accademia.

Con Icardi ancora in tribuna (e ancora travolto dai fischi quando il maxischermo di San Siro lo ha mostrato al fianco della moglie e agente Wanda) e Lautaro Martinez ancora titolare, è stato Vecino a sbloccare la gara con un goal rocambolesco.

Di Ranocchia, il suo sì un eurogoal, la segnatura che ha messo il sigillo sulla qualificazione. Nel finale il sigillo altrettanto straordinario di Ivan Perisic, al termine di una splendida cavalcata personale e quello di Politano, entrato in campo nella ripresa.

Spalletti ha concesso un turno di riposo a qualche titolare: da De Vrij a Politano, e un po' di minutaggio a Cedric, Ranocchia e Vecino. Domani in programma il sorteggio degli ottavi di finale.

I GOAL

11' VECINO 1-0

Lautaro fallisce un comodo appoggio a porta vuota, il pallone viene raccolto da Candreva che calcia verso la porta: la palla è destinata ad uscire ma Vecino da due passi la devia in rete.

18' RANOCCHIA 2-0

Batti e ribatti al limite dell'area del Rapid, il pallone viene raccolto da Ranocchia che con un'improvvisa girata al volo trova l'angolo alla sinistra di Strebinger. Gran goal per il difensore nerazzurro.

80' PERISIC 3-0

Perisic si invola in contropiede, dribbla pure il portiere e poi, da posizione tutt'altro che semplice, inventa un pallonetto straordinario che beffa i due difensori accorsi per tentare il disperato salvataggio sulla linea.

87' POLITANO 4-0

Ancora Perisic, scatenato sulla sinistra, mette in mezzo un assist al bacio per Politano che l'ex Sassuolo gira in rete di prima intenzione.

IL TABELLINO

INTER-RAPID VIENNA 4-0

MARCATORI: 11' Vecino (I), 18' Ranocchia (I), 80' Perisic (I), 87' Politano (I)

INTER (4-2-3-1): Handanovic; Cedric, Ranocchia, Skriniar (77' Miranda), Asamoah; Vecino, Brozovic (61' Borja Valero); Candreva, Nainggolan, Perisic; Lautaro Martinez (66' Politano). A disposizione: Padelli, De Vrij, D'Ambrosio, Adorante. Allenatore: Spalletti

RAPID VIENNA (4-2-3-1): Strebinger; Potzmann, Sonnleitner, Hofmann, Bolingoli (75' Schobesberger) ; Ljubicic, Grahovac; Murg, Knasmullner (64' Schwab), Ivan (64' Muldur); Pavlovic. A disposizione: Knoflach, Thurnwald, Auer, Alar. Allenatore: Kuhbauer

AMMONITI: Asamoah (I), Hofmann (R), Ranocchia (I)

ESPULSI: Nessuno