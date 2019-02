Inter-Rapid, a San Siro spuntano le maglie 'celebrative' di Godin: "2-0"

In attesa che venga annunciato il passaggio di Diego Godin all’Inter, a San Siro c’è già chi indossa la maglia del futuro difensore nerazzurro.

In attesa che arrivi la definitiva fumata bianca, con l’annuncio ufficiale annesso, in casa Inter è già grande la voglia di vedere Diego Godin in nerazzurro.

In occasione della sfida di Europa League con il Rapid Vienna, sugli spalti di San Siro sono spuntate le prime maglie con impresse sulle spalle il nome del difensore uruguaiano, che hanno anche un’altra caratteristica particolare: il numero 2-0.

Si tratta ovviamente di una cifra non casuale, visto che evidentemente si riferisce al risultato con il quale l’Atletico Madrid ha battuto la Juventus nel match valido per l’andata degli ottavi di finale di Champions League.

Tra l’altro, a segnare la rete del raddoppio dei Colchoneros è stato proprio il difensore uruguaiano con una bella conclusione da posizione estremamente angolata. Godin quindi, in attesa delle firme di rito sui vari contratti, è già entrato nel cuore dei tifosi nerazzurri ed il goal realizzato mercoledì sera al Wanda Metropolitano ha certamente reso l’affetto nei suoi confronti ancora più grande.