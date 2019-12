Inter, il primo assistito di Totti procuratore potrebbe essere Sebastiano Esposito

La nuova vita di Totti come procuratore si appresta a partire: l'obiettivo è avere Sebastiano Esposito come primo assistito nella sua agenzia.

La nuova avventura extracalcistica di Francesco Totti sta per prendere il via: fra poche settimane verrà inaugurata l'agenzia di procuratori dell'ex capitano giallorosso. L'obiettivo di Totti è quello di avere in breve tempo una scuderia di talenti importante.

Secondo quanto riportato dal 'Corriere dello Sport' il primo assistito dell'agenzia di Totti potrebbe essere Sebastiano Esposito. L'entourage della leggenda giallorossa e quello del baby talento dell' avrebbero già avuto i primi contatti per definire la collaborazione. L'attaccante classe 2002 ha da sempre come idolo l'ex capitano della e sarebbe molto felice di essere assistito da lui nel corso della sua carriera.

La famiglia di Esposito e gli agenti Carpeggiani, che attualmente seguono il talento nerazzurro, avrebbero già trovato un'intesa di massima con Francesco Totti e prima di Natale potrebbero chiudere un accordo verbale che verrà poi sigillato con un contratto nel 2020. L'Inter potrebbe quindi dover trattare con Francesco Totti per l'imminente rinnovo di 'Seba'.