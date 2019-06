Inter Primavera-Roma Primavera dove vederla? Canale tv e diretta streaming

L'Inter Primavera, campione d'Italia in carica, affronta la Roma Primavera nella semifinale dei Playoff: dove vedere la gara in tv e streaming.

Il quadro delle semifinali dei Playoff del Campionato Primavera si chiude stasera a dove l' Primavera, Campione d' in carica, sfida la Primavera .

Segui Copa America e Coppa d'Africa live e in esclusiva su DAZN

L'Inter Primavera accede direttamente alle semifinali dei Playoff come seconda nelle regular season, mentre la Roma Primavera ha pareggiato 2-2 contro il Primavera nel turno precedente ma si è qualificata grazie al miglior piazzamento in classifica.

La vincente tra Inter Primavera e Roma Primavera sfiderà in finale l' Primavera, che ha battuto ai tempi supplementari il Primavera nell'altra semifinale.

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari sono previsti i tempi supplementari e in caso di ulteriore parità accederà alla finale la squadra meglio classificata nella regular season. Non sono quindi previsti i calci di rigore.

L'Inter Primavera vince il Campionato da due anni consecutivi, mentre la Roma Primavera ha vinto l'ultimo titolo tre anni fa.

In questa pagina tutte le informazioni su Inter Primavera-Roma Primavera: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming .

INTER PRIMAVERA-ROMA PRIMAVERA: DATA, ORA, CANALE TV E STREAMING

PARTITA Inter Primavera-Roma Primavera DATA 11 giugno 2019, 18.00 DOVE Stadio Ricci, Sassuolo ARBITRO Alberto Santoro TV Sportitalia STREAMING Sportitalia

ORARIO INTER PRIMAVERA-ROMA PRIMAVERA

Inter Primavera-Roma Primavera, gara valida come semifinale dei Playoff, si giocherà martedì 11 giugno alle ore 18 allo stadio 'Enzo Ricci' di Sassuolo.

Inter Primavera-Roma Primavera verrà trasmessa in diretta, in chiaro e in esclusiva da Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre, canale 225 del digitale terrestre).

Inter Primavera-Roma Primavera sarà visibile anche in su pc, tablet e smartphone sul sito www.sportitalia.com.

INTER PRIMAVERA-ROMA PRIMAVERA IN DIRETTA SU GOAL

Goal seguirà Inter Primavera-Roma Primavera per tutta la giornata di martedì: dalle probabili formazioni alle ufficiali, fino alla cronaca della gara minuto per minuto.

INTER (4-3-3): Dekic; Zappa, Nolan, Pirola, Corrado; Schirò, Roric, Gavioli; Salcedo, Colidio, Merola.

ROMA (4-3-3): S.Greco; Bouah, Cargnelutti, Bianda, Semeraro; Pezzella, Riccardi, J. Greco; D'Orazio, Celar, Cangiano.