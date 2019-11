Inter, Politano rischia un mese di stop: Esposito unica alternativa in attacco

L'Inter, già priva di Sanchez, rischia di dover fare a meno anche di Politano almeno per un mese. Ora dietro a Lautaro e Lukaku c'è il vuoto.

Piove sul bagnato all' dove, dopo lo sfogo di Antonio Conte per la rosa ristretta, c'è da fare i conti con un altro infortunio abbastanza serio. I nerazzurri infatti rischiano di perdere a lungo Matteo Politano.

L'ex , subentrato a gara in corso contro il , è rimasto vittima di un problema alla caviglia dopo un durissimo intervento di Schulz ed è uscito dallo stadio in stampelle.

I primi esami, secondo 'La Gazzetta dello Sport', hanno per fortuna escluso fratture ma è quasi certo l'interessamento dei legamenti. Solo oggi però se ne saprà qualcosa di più.

La sensazione comunque è che lo stop di Politano sarà di almeno un mese, mentre nel caso peggiore l'attaccante potrebbe rivedersi in campo addirittura dopo la sosta invernale.

A questo punto quindi dietro la coppia titolare Lautaro-Lukaku, con Sanchez fermo ai box per infortunio, a disposizione resta il solo Esposito peraltro trattenuto da Conte quando era già in partenza per i Mondiali Under 17.

Il tutto ovviamente sperando che la sosta per le nazionali non giochi altri brutti scherzi e restituisca integri sia Lukaku che Lautaro Martinez, entrambi regolarmente convocati rispettivamente da e .