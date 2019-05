Inter, Politano ko contro il Chievo: distorsione alla caviglia sinistra

Matteo Politano segna e poi esce per infortunio durante Inter-Chievo: distorsione alla caviglia, rischia di saltare le ultime due giornate.

Serata agrodolce per Matteo Politano, protagonista durante - con il goal che sblocca gli equilibri e lancia la squadra nerazzurra verso la Champions: l'attaccante italiano è stato però costretto ad alzare bandiera bianca nella ripresa.

Al 62' Politano cade male con il piede sinistro e subisce una brutta distorsione alla caviglia in seguito a una conclusione in porta: il classe '93 esce zoppicando vistosamente e lascia il campo a Candreva tra gli applausi di San Siro.

Dalle ultime indiscrezioni non filtra ottimismo sull'entità dell'infortunio, che sarà ovviamente precisata soltanto in seguito agli esami strumentali: l'attaccante resta per ora in forte dubbio per il prossimo big match sul campo del , ma potrebbe anche aver chiuso in anticipo la stagione se il problema fosse più grave del previsto.