Inter-Pisa 7-0: meneghini già in forma, tripletta di Lautaro

7-0 dell'Inter al Pisa nella sua ultima amichevole pre-stagionale. Goal di Lukaku, Gagliardini, Lautaro Martinez (tripletta) ed Eriksen (doppietta).

Un’ travolgente annichilisce il Pisa , rifilando 7 reti alla squadra di Luca D’Angelo che tra pochi giorni scenderà in campo in Serie B.

Non una passeggiata insomma, almeno sulla carta, ma troppa Inter per un Pisa in evidente difficoltà. Conte ha dato delle interessanti indicazioni di formazione: innanzitutto Godin nemmeno in panchina, poi Brozovic, Sensi, Skriniar, Young e Nainggolan lasciati a guardare per tutta la gara, infine Hakimi e Perisic esterni a tutta fascia con ottimo profitto.

Davanti, Lukaku e Lautaro implacabili come al solito. Un goal per il belga, il primo, ben tre per l’argentino. Doppietta anche per Eriksen , forse tra i più brillanti in campo e goal di Gagliardini : così si completa il tabellino del 7-0.

Come detto, importante l’indicazione data dall’impiego a tutta fascia di Ivan Perisic. Il croato ha disputato un’ottima gara, aiutando anche in fase difensiva e spostandosi a destra nella seconda metà della ripresa quando Hakimi ha lasciato il posto a Dalbert.

Eriksen, impiegato sulla trequarti, ha interpretato bene quanto chiesto da Conte: buon movimento tra le linee e calciare non appena possibile.

In difesa, con De Vrij in panchina (sarà squalificato per la sfida contro la ), è stato Bastoni a vestire i panni del centrale, con D’Ambrosio e Kolarov ai suoi fianchi.

Facile pensare che, contro i viola, l’unico dubbio sarà rappresentato dalla presenza di Perisic sulla corsia mancina: più probabile che giochi Young. Per il resto l’ossatura dovrebbe essere per 10/11 quella vista contro i toscani.

IL TABELLINO

INTER-PISA 7-0

MARCATORI: 5' Lukaku, 11' Gagliardini, 16' Lautaro Martinez, 20' Eriksen, 35' Lautaro Martinez, 38' Lautaro Martinez, 74' Eriksen

INTER (3-5-2): Handanovic (46’ Radu); D'Ambrosio, Bastoni (65’ Pirola), Kolarov; Hakimi (65’ Dalbert), Barella (65’ Agoume), Eriksen, Gagliardini, Perisic; Lautaro Martinez (65’ Salcedo), Lukaku (65’ Sanchez).