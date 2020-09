Inter, Pinamonti verso il ritorno: Ranocchia non convinto del Genoa

Andrea Pinamonti dovrebbe tornare all'Inter, come da patto con il Genoa. Intanto Ranocchia non è convinto proprio dell'opzione Grifone.

L' continua a ragionare sul proprio calciomercato, che non è fatto solo di grandi acquisti, attesi, come Arturo Vidal, ma anche di operazioni un filo inferiori come quelle che riguardano Pinamonti e Ranocchia.

Secondo 'La Gazzetta dello Sport', Andrea Pinamonti tornerà a breve all'Inter. L'anno scorso i nerazzurri cedettero l'attaccante al per 18 milioni di euro, ma secondo un gentlemen's agreement l’Inter è destinata a riportare a casa l’attaccante. Il ritorno costerà circa 19 milioni di euro.

Il giocatore italiano avrà un ingaggio - già stabilito dal suo contratto - da 3 milioni netti. Non semplice trovare un terzo acquirente a queste condizioni e per questo alla fine Pinamonti potrebbe restare in rosa come quarto attaccante, ovvero come vice-Lukaku.

Intanto sempre con il Genoa è in ballo un'altra operazione, visto che il Grifone ha chiesto Andrea Ranocchia ai nerazzurri. Ma il difensore, che già ha giocato con il Genoa nel passato, adesso sembra molto dubbioso.