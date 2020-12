Inter, Piccinini svela il retroscena: "Conte voleva Kessie a tutti i costi"

Da qualche mese il centrocampo del si regge sui muscoli e la qualità di Franck Kessie, diventato ormai un perno della formazione capolista. Il giocatore ivoriano è stato anche vicino alla cessione, ma il celebre giornalista Sandro Piccinini ha svelato un interessante retroscena riguardante l' di Antonio Conte.

Proprio dopo l'ultima grande prestaizone di Kessie contro la , Piccinini ha raccontato l'interesse del tecnico nerazzurro:

"So per certo che Conte voleva un altro tipo di giocatore, molti dicono che voleva Kantè ma pensate che una mia fonte mi ha detto che voleva Kessié a tutti i costi. Era una priorità per il centrocampo, voleva prenderlo dal Milan".