Tuttosport - All'Inter piace Izzo, Pinamonti possibile contropartita con il Torino

L'Inter non ha mollato Armando Izzo dai suoi interessi: se il Torino dovesse concretizzare l'interesse per Pinamonti, si costruirebbe uno scambio.

Armando Izzo piace all', da tempo, e questo non è sicuramente un mistero. Il difensore piace ancora di più al club nerazzurro da quando Antonio Conte siede su quella panchina e, giocando con la difesa a tre, potrebbe ritagliare il perfetto ruolo per l'attuale difensore del .

Ebbene, secondo quanto riportato da 'Tuttosport', l'Inter è intenzionata a tornare alla carica in estate. Ma stavolta con una carta in tasca per convincere Urbano Cairo a cedere Armando Izzo.

La carta ha il nome di Andrea Pinamonti, attualmente al che, obbligatoriamente dovrà riscattere il suo cartellino dall'Inter. Il club nerazzurro però può attuare il contro-riscatto a circa 20 milioni di euro.

Sulla panchina del Torino siede Moreno Longo, che stravede per Pinamonti, avendolo allenato al . Izzo non è più incedibile per il Toro, anche per alcune tensioni con l'ambiente e con i tifosi.

Tra le due società in estate potrebbe quindi scattare lo scambio che accontenterebbe un po' tutte le parti in causa. Il giocatore del Torino è valutato al momento ancora 30 milioni, senza considerare ovviamente l'eventuale inserimento di Pinamonti nella trattativa.