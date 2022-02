Inter, Perisic dominante sulla fascia sinistra: 'risposta' all'acquisto di Gosens

Un'altra prestazione eccellente, prima che un indurimento al polpaccio lo convincesse a lasciare il campo in via precauzionale: Ivan Perisic si è guadagnato la palma di migliore dell'Inter in occasione del derby perso rocambolescamente contro il Milan, grazie alla rete che ha aperto le danze a San Siro sul finire della prima frazione.

Un piatto mancino al volo su azione d'angolo battuto da Calhanoglu per far esplodere la Milano nerazzurra, goal quanto mai illusorio per quello che è poi stato l'andamento dell'incontro, risolto da una doppietta di Giroud nel giro di tre minuti tra il 75' e il 78'.

Cinque minuti prima del pari rossonero, Perisic si era diretto in panchina per fare spazio a Dimarco, sostituzione obbligata che col senno di poi si è rivelata decisiva in negativo per l'Inter.

Questo basta per illustrare l'importanza di Perisic all'interno del gioco di Simone Inzaghi, che non può fare a meno di lui: il croato ha un modo unico di interpretare il delicato ruolo di quinto, affinato con Conte nonostante lo scetticismo iniziale in merito all'adattabilità e all'effettivo successo in una posizione per lui tutta da conoscere.

Invece Perisic ha dimostrato non solo di saper giocare da esterno totale a tutta fascia, ma anche di eccellere per quanto riguarda il lavoro svolto in entrambe le fasi: fondamentale la sua corsa all'indietro per dar manforte alla difesa e in particolare a Bastoni, suo 'dirimpettaio' e braccetto sinistro del terzetto arretrato; senza dimenticare, naturalmente, le propensioni offensive che sabato pomeriggio, nello specifico, hanno creato grossi problemi a Calabria.

La 'risposta' migliore al mercato che, nel caso dell'Inter, ha visto l'acquisto di Robin Gosens, erede designato del croato qualora quest'ultimo decidesse di non accettare l'offerta di rinnovo del contratto in scadenza il prossimo 30 giugno.

Se proprio vogliamo trovare un 'neo', infatti, questo è rappresentato dall'incertezza sul futuro di Perisic, non ancora delineato come gran parte del tifo interista desidererebbe: una permanenza comunque non è esclusa e, alla luce del rendimento stagionale, per l'Inter si tratterebbe di un colpaccio. Forse anche più dell'acuto Gosens.