Inter per restare in scia della Juve: col Cagliari debutta Young

L'Inter vuole restare in scia della Juventus, dopo il terreno perso nelle ultime giornate. Contro il Cagliari pronto a debuttare Young.

Sulla carta potrebbe essere un turno di campionato favorevole all' di Antonio Conte, che alle 12.30 sarà impegnata a San Siro contro il : in serata invece la se la vedrà contro il al San Paolo e nel Derby contro la .

La partita di oggi servirà all'Inter per capire lo stato di forma della squadra, dopo che contro il gli uomini di Antonio Conte hanno pagato anche un evidente calo di condizione fisica. Il lunch match sarà un banco di prova quindi molto importante per i nerazzurri: si è trattato di un passo falso o del primo scalino di una crisi?

Soltanto il campo potrà dare il verdetto, con il Cagliari che dal canto suo deve cercare una vittoria che manca in dal 2 dicembre scorso, giorno del 4-3 rifilato alla .

Rolando Maran, però, storicamente non ha un buon ruolino contro Antonio Conte: ha sempre perso contro due allenatori, tra quelli affrontati più di due volte in Serie A: uno Davide Nicola, l'altro è proprio l'attuale tecnico nerazzurro (quattro sconfitte con entrambi).

Potrà contare però su Radja Nainggolan, di ritorno a San Siro: il belga ha proprio nell'Inter la vittima preferita in Serie A, con cinque goal all'attivo contro i nerazzurri.

Per quanto riguarda le scelte di formazione, Antonio Conte è praticamente con scelte obbligate in ogni reparto o quasi. In difesa Bastoni vince ancora il ballottaggio con Godin. A centrocampo non ci sono Brozovic, Gagliardini, Vecino e lo squalificato Candreva. Le scelte portano quindi al debutto a sorpresa di Ashley Young sulla fascia destra, con Borja Valero a guidare il centrocampo. In attacco, nemmeno a dirlo, Lukaku e Lautaro Martinez.

Rolando Maran si affida ancora a Joao Pedro e Simeone in attacco, con Radja Nainggolan a supporto alle loro spalle. Cigarini guida il centrocampo, in difesa viene confermato Walukiewicz al fianco di Klavan. Torna dopo il lungo infortunio, in porta, Alessio Cragno.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Young, Barella, Borja Valero, Sensi, Biraghi; Lukaku, Lautaro Martinez.

CAGLIARI (4-3-2-1): Cragno; Faragò, Walukiewicz, Klavan, Lu. Pellegrini; Nandez, Cigarini, Ionita; Nainggolan, Joao Pedro; Simeone.