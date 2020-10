Inter-Parma dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

L'Inter sfida il Parma nell'anticipo della 6ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

INTER-PARMA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: -

- Data: 31 ottobre 2020

31 ottobre 2020 Orario: 18.00

18.00 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

L'Inter di Antonio Conte sfida in casa il Parma di Fabio Liverani nell'anticipo della 6ª giornata di . I milanesi sono attualmente quarti in classifica con 10 punti, frutto di 3 vittorie, un pareggio e una sconfitta, gli emiliani navigano in 16ª posizione con un cammino di una vittoria, un pareggio e 3 sconfitte.

Fra le due formazioni sono 26 i precedenti disputati in Serie A in casa dei nerazzurri, con un bilancio di 15 successi per i lombardi, 9 pareggi e appena 2 vittorie dei Ducali. L'ultimo colpo esterno del Parma a Milano risale a 2 anni fa: il 15 settembre 2018 la squadra guidata da D'Aversa sbancò il Meazza con rete decisiva di Dimarco.

L'Inter non ha ottenuto tuttavia nessun successo nelle ultime 4 sfide interne in campionato con il Parma, avendo collezionato 3 pareggi e una sconfitta.

Altre squadre

Romelu Lukaku è il bomber dell'Inter nel torneo, avendo realizzato finora 5 reti: nel caso in cui il belga andasse a segno anche contro il Parma, eguaglierebbe lo scorer di Christian Vieri nella stagione 2002/03 (6 goal nelle prime 6 giornate).

Fra le fila degli emiliani il giocatore più prolifico è invece il centrocampista brasiliano Hernani con due goal. In questa pagina tutte le informazioni su Inter-Parma: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO INTER-PARMA

Inter-Parma si disputerà il pomeriggio di sabato 31 ottobre 2020 nel palcoscenico dello Stadio Giuseppe Meazza, in San Siro, a Milano, e a porte chiuse. Il fischio d'inizio della partita, che sarà la 53ª in Serie A fra le due formazioni, è in programma alle ore 18.00.

Sarà Sky a trasmettere Inter-Parma in diretta televisiva sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

L'anticipo Inter-Parma sarà visibile anche in diretta . Gli abbonati Sky potranno affidarsi a Sky Go per seguire la partita sul proprio pc o notebook o su un dispositivo mobile come un tablet o uno smartphone. Nel primo caso basterà collegarsi con il sito ufficiale della piattaforma, nel secondo invece occorrerà preoccuparsi prima di scaricare l'applicazione per sistemi Android o iOS.

L'alternativa per tutti è rappresentata da Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre la visione di diversi eventi sportivi, fra cui anche le partite di Serie A, a coloro che comprano uno dei pacchetti dedicati.

IN DIRETTA SU GOAL

offrirà ai suoi lettori la possibilità di seguireanchesul sito. Collegandovi con il portale, avrete infatti gli aggiornamenti live minuto per minuto sulla gara.

Conte dovrà fare a meno dell'infortunato Sensi, che si aggiunge a Vecino fra gli indisponibili, mentre Sanchez, Gagliardini e Radu torneranno in panchina e Skriniar attende l'esito del tampone. Nainggolan pronto per una maglia da titolare, con Vidal ed Eriksen verso l'esclusione. Davanti Lautaro Martínez e Lukaku formeranno ancora una volta il tandem offensivo dei nerazzurri, mentre sicuro del posto è Barella. Hakimi e Perisic agiranno sulle due fasce, con una linea difensiva composta da D'Ambrosio, De Vrij e Bastoni o Kolarov. In porta giocherà capitan Handanovic.

Liverani ritrova a disposizione Sprocati, Dezi, Valenti e Scozzarella, mentre sarà ancora assente Inglese, così come Bruno Alves, positivo al Coronavirus. L'ipotesi più probabile sul piano tattico è il 4-3-1-2, con Kucka sulla trequarti a sostegno delle due punte Gervinho e Cornelius, lasciate a riposo in Coppa . In mediana Cyprien insidia Brugman, mentre Hernani e Kurtic dovrebbero affiancarlo nel ruolo di mezzali. Dietro, davanti a Sepe, è possibile l'impiego di Grassi nell'inedito ruolo di terzino destro, con Giuseppe Pezzella a sinistra e la coppia centrale difensiva formata da Iacoponi e Gagliolo.

INTER (3-5-2): Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Nainggolan, Perisic; Lukaku, Lautaro Martinez.

PARMA (4-3-1-2): Sepe; Grassi, Iacoponi, Gagliolo, Giu. Pezzella; Hernani, Brugman, Kurtic; Kucka; Cornelius, Gervinho.