Inter-Parma dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

L'Inter sfida il Parma nell'anticipo della 9ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

L' di Antonio Conte sfida il di Roberto D'Aversa nel secondo anticipo del sabato della 9ª giornata di . I milanesi inseguono la capolista al 2° posto con 21 punti, frutto di 7 vittorie e un'unica sconfitta proprio contro gli storici rivali, gli emiliani si trovano al 7° posto assieme alla a quota 12 punti, con un cammino di 4 vittorie e altrettante sconfitte.

Nei 25 precedenti disputati in Serie A in casa dei nerazzurri, questi ultimi sono in vantaggio sul piano statistico con 15 successi, 8 pareggi e 2 vittorie del Parma. L'ultimo exploit dei gialloblù al Meazza risale alla scorsa stagione, quando gli ospiti si imposero 1-0 con rete dell'ex Dimarco.

Il belga Romelu Lukaku per i nerazzurri, autore di 5 reti, e il danese Andreas Cornelius per i gialloblù, con un bottino di 4 goal, sono i migliori marcatori delle due squadre. Nelle fila dei ducali, l'ivoriano Gervinho ha invece un rapporto conflittuale con il Meazza, visto che in 7 gare disputate in questo stadio in Serie A non ha mai segnato.

La difesa nerazzurra dovrà cercare di neutralizzare l'esterno offensivo Kulusevski, fra le rivelazioni di questa prima parte di campionato, nonché il più giovane assistman nei 5 maggiori campionati d'Europa con almeno 5 assist forniti. In questa pagina tutte le informazioni su Inter-Parma: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

INTER-PARMA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Inter-Parma

Inter-Parma Data: 26 ottobre 2019

26 ottobre 2019 Orario: 18.00

18.00 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

ORARIO INTER-PARMA

Inter-Parma si disputerà il pomeriggio di sabato 26 ottobre 2019 nel palcoscenico dello Stadio Giuseppe Meazza, in San Siro, a Milano. Il fischio d'inizio della gara, che sarà arbitrata dal signor Daniele Chiffi di , è previsto per le ore 18.00. Sarà il 51° confronto fra le due squadre nel campionato di Serie A.

La partita Inter-Parma sarà trasmessa in esclusiva in diretta televisiva da Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La telecronaca della sfida sarà curata da Andrea Marinozzi, con il supporto del commento tecnico di Beppe Bergomi.

Per gli abbonati Sky sarà possibile anche seguire la partita Inter-Parma in diretta attraverso Sky Go, sia su personal computer e notebook, collegandosi alla pagina ufficiale della piattaforma, sia su dipositivi mobili come tablet e smartphone, scaricando l'applicazione per sistemi iOS e Android.

C'è inoltre l'opzione Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky che permette di seguire il meglio della programmazione sportiva di Sky acquistando uno dei pacchetti proposti.

Conte visti i tanti impegni ravvicinati potrebbe ricorrere al turnover e far rifiatare alcuni titolari, su tutti De Vrij in difesa, rimpiazzato da Bastoni. A centrocampo sarà ancora out Sensi ed anche Vecino accusa problemi fisici: il ruolo di mezzala destra dovrebbe andare a Gagliardini. Probabile l'impiego di Biraghi al posto di Asamoah, così come si candidano Esposito o Politano al posto di Lukaku. In difesa si rivederà dal 1' l'uruguayano Godin, assente per infortunio anche D'Ambrosio.

D'Aversa deve fare i conti con qualche infortunio di troppo. In difesa mancherà Bruno Alves, che sarà ancora rimpiazzato da Dermaku come contro il . A centrocampo il dubbio è tra Barillà e Hernani, col primo favorito. Davanti è indisponibile per infortunio il bomber Inglese, ma si è fermato anche Cornelius: probabile l'impiego di Gervinho da falso nove, con l'inserimento nel tridente di uno tra Karamoh o Sprocati.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Godin, Bastoni; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Barella, Biraghi; Lukaku, Lautaro Martinez

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Dermaku, Gagliolo; Kucka, Scozzarella, Barillà; Kulusevski, Gervinho, Karamoh