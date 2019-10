Inter-Parma, D'Aversa sul goal di Lukaku: "Ci dobbiamo fidare... "

Roberto D'Aversa commenta l'intervento del VAR sul goal di Lukaku in Inter-Parma: "Se la tecnologia ha detto che è regolare ci dobbiamo credere".

Impresa soltanto sfiorata per il che ha imposto il pari all' in quel di San Siro con una buonissima prestazione che avrà fatto certamente piacere a Roberto D'Aversa.

Il tecnico gialloblu è stato intervistato da 'Sky Sport' dopo il triplice fischio: accettata la convalida del goal di Romelu Lukaku, arrivata dopo un lungo consulto in sala VAR per la valutazione della posizione dubbia di Antonio Candreva, autore dell'assist.

"Non ci siamo confrontati ma se il VAR ha detto che è buono allora dobbiamo crederci. Sarebbe da vedere se c'era o meno un fallo precedente su Karamoh, ma non stiamo a parlare di arbitri. Qualcosa avremo sbagliato anche noi se alla fine non siamo riusciti a portare a casa la vittoria".

Un punto d'oro nonostante le tante assenze (Inglese e Cornelius su tutti) che potevano rendere più facile la vita ad un'avversaria forte come l'Inter.