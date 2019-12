Inter, occhio a Suarez: tacco volante anche in allenamento

Dopo i super goal di tacco ad incrociare contro il Maiorca, l'attaccante uruguagio si è ripetuto nell'allenamento pre-Inter.

Ha fatto il giro del mondo in un secondo, la rete segnata da Luis Suarez contro il Maiorca. Tacco ad incrociare e tutti ai piedi dell'uruguagio, autore di un goal incredibile nell'ultima giornata di . Senza Messi, ci sarà lui a guidare l'attacco del contro l'. Con il tacco caldo.

Segui 3 gare della Serie A TIM ogni giornata in diretta streaming su DAZN

L'articolo prosegue qui sotto

😱 Los golazos se están convirtiendo en rutina, @luissuarez9 😏 pic.twitter.com/vYPo75WRDD — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) December 10, 2019

Nell'ultimo allenamento pre-Inter, infatti, Suarez ha dimostrato di essere in massima fiducia, tanto da segnare nuovamente di tacco. Stavolta in maniera volante, tra lo stupore dei compagni di squadra. Il Barcellona è già qualificato, certo, ma l'ex vuole prendersi la scena.

Rispetto ad un passata stagione decisamente deludente in , nell'attuale annata europea Suarez sta tornando quello di alcuni anni fa, con tre goal segnati in quattro gare giocate. Non un bottino alla Messi o alla Lewandowski, ma un deciso passo in avanti rispetto alla scorsa annata.

Insieme a Suarez e Griezmann, vista la mancata convocazione di Messi, nell'attacco del Barcellona dovrebbe vedersi Carles Alena, anche in virtù di un Ansu Fati non al meglio. Il primo posto è raggiunto, ma in tanti hanno voglia di dimostrare qualcosa in più senza il Pallone d'Oro in campo ad attirare tutta l'attenzione.