Inter, occhi sulle corsie: suggestione Emerson del Barcellona

Il terzino destro classe 1999 gioca nel Betis, ma è in prestito al Barcellona. L'Inter punta lui e l'altro Emerson per le corsie. C'è anche il Milan.

Nuovi rinforzi sulle corsie: questo è uno degli obiettivi dell' per il mercato del 2020. Magari provando a sfruttare il fatto che il voglia Lautaro Martinez. E che da pagare ci siano 111 milioni di euro.

Nascerebbe anche da qui la suggestione per quello che secondo 'La Gazzetta dello Sport' può essere un nuovo obiettivo per la fascia destra: Emerson de Souza (o Royal, come porta scritto sulla maglia), di proprietà dei blauagrana in prestito al Betis.

Il brasiliano, classe 1999, è già nel giro della Nazionale di Tite, anche se ancora non ha vestito la maglia blaugrana. Arrivato dall'Atlético Mineiro, è subito andato in prestito a con i bianco-verdi nel gennaio 2019. A giugno lo hanno acquistato i catalani, salvo poi rigirarlo in prestito.

L'accordo tra i club sarebbe quello di un prestito biennale, quindi fino al 2021, ma non sarebbe da escludere la possibilità che il prestito venga interrotto in estate. Il Barcellona potrebbe usare il terzino classe 1999 per fare cassa.

Intorno a lui l'interesse non manca, tanto che è stato fatto anche il nome del Milan negli scorsi giorni. Anche l'Inter lo segue e pensa a una coppia di 'Emerson' sulle fasce: de Souza a destra, Palmieri a sinistra. Forse confusionaria, ma di certo suggestiva. E non solo per i nomi.