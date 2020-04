Inter, occhi al futuro: Kumbulla caldo, al Verona Dimarco e Salcedo

Marash Kumbulla continua ad orbitare sempre con più forza attorno all'orbita dell'Inter. 20 milioni il prezzo giusto per lasciare il Verona.

Nonostante lo stop per il campionato, l', come molte altre società, non arresta i piani per il futuro ed in particolare per la stagione prossima. Il primo pensiero in tal senso va quindi al calciomercato, invocato da Antonio Conte a più riprese nel corso di questa annata per sottolineare qualche carenza di troppo.

Secondo 'Il Corriere dello Sport', c'è un giocatore in particolare che l'Inter vede assolutamente nel proprio futuro: Marash Kumbulla. Il difensore è sicuramente una delle sorprese assolute di questa stagione di , così come tutto il di Ivan Juric.

Classe 2000, ha giocato la prima stagione in Serie A senza quasi far notare i suoi 20 anni e la sua prima esperienza nel massimo campionato. Con la crisi finanziaria dovuta al coronavirus ed allo stop della stagione, i prezzi in estate sono destinati ad abbassarsi rispetto al recente passato, soprattutto per le squadre medio-piccole.

Così il cartellino di Kumbulla potrebbe essere valutato circa 20 milioni euro, soprattutto da due società amiche come Verona e Inter. In più i nerazzurri hanno due contropartite che fanno al caso di Ivan Juric: Salcedo e Dimarco.

Sono due giocatori che già sono del Verona, ma soltanto in prestito. A Juric piacciono parecchio, anche se per diverse ragioni non hanno potuto giocare con continuità: l'attaccante per dei problemi fisici ed il terzino perché è arrivato solo a fine gennaio.

Non è nemmeno detto che l'Inter voglia Kumbulla per subito ed è per questo che il Verona potrebbe accettare di cederlo proprio ai nerazzurri: il difensore centrale potrebbe giocare un'altra stagione in Veneto, visto che la squadra di Juric dovrà liberarsi già di Rrahmani.

E in quest'ottica l'Inter ragiona anche su un altro profilo, quello di Jan Vertonghen, in scadenza contrattuale con il . Agli Spurs tra l'altro piace Godin, in uscita dall'Inter. I due difensori potrebbero in buona sostanza scambiarsi le maglie nella prossima stagione.