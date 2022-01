L'Inter ha una nuova punta: è ufficiale l'acquisto di Caicedo

Simone Inzaghi ha un nuovo giocatore ai suoi ordini: l'Inter ha ufficializzato l'ingaggio di Felipe Caicedo, prelevato in prestito dal Genoa. L'ecuadoriano torna così a lavorare con l'allenatore piacentino dopo la fruttuosa esperienza condivisa alla Lazio.

Il club nerazzurro ha annunciato l'arrivo dell'attaccante classe 1988 attraverso un comunicato apparso sul sito ufficiale.

"FC Internazionale Milano comunica di aver trovato un accordo con il Genoa per il trasferimento del calciatore Felipe Salvador Caicedo Corozo.

L'attaccante ecuadoriano arriva in nerazzurro in prestito fino al 30 giugno 2022".

Caicedo si trasferisce a titolo temporaneo fino al termine della stagione e andrà ad aggiungersi alla batteria di attaccanti a disposizione di Simone Inzaghi formata da Edin Dzeko, Lautaro Martinez, Joaquin Correa e Alexis Sanchez.

In questa stagione, Caicedo ha collezionato un goal e tre assist con la maglia del Genoa, mentre con la Lazio - agli ordini di Simone Inzaghi - ha totalizzato 33 reti e 15 assist in 139 presenze. L'attaccante - che indosserà la maglia numero 88, il suo anno di nascita - è il primo ecuadoregno della storia del club nerazzurro.

"Sono molto emozionato, voglio fare bene, ringrazio prima di tutto Mister Inzaghi che ha fatto di tutto per avermi qui - ha dichiarato Caicedo a Inter TV -. Sono molto contento e non vedo l’ora di cominciare ad allenarmi e a giocare con l’Inter, sono molto orgoglioso di poter rappresentare il mio Paese ed essere il primo giocatore ecuadoriano qui all’Inter. Sono molto contento e mi aspetto di fare bene".

Dopo Gosens, l'Inter rinforza anche l'attacco con l'arrivo dell'attaccante ecuadoregno. Obiettivi raggiunti per il club nerazzurro, che con i due nuovi arrivi completa la rosa la rosa disposizione di Inzaghi in vista di una seconda parte di stagione che li vedrà impegnati nella volata finale per lo scudetto e nella fase a eliminazione diretta in Champions League e Coppa Italia.