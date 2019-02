Inter, niente cambi in corsa: piena fiducia a Spalletti

L'Inter blinda Spalletti e mette da parte le voci sui possibili sostituti in panchina, Marotta svela: "Non sento Conte da mesi".

La seconda sconfitta consecutiva in campionato smonta ogni certezza in casa Inter, che nelle ultime ore ha però rinnovato la fiducia al proprio allenatore: nessun cambio in corsa, Luciano Spalletti resta ben saldo sulla panchina nerazzurra.

Come confermato da 'La Gazzetta dello Sport', l'Inter ha messo da parte le voci riguardanti un possibile sostituto del tecnico toscano, che proprio ieri Marotta ha confermato come condottiero capace di risollevare una situazione complicata.

"Sono mesi e mesi che non sento Conte". Con queste parole Marotta ha chiuso le tante indiscrezioni sul possibile approdo dell'allenatore salentino all'Inter. La società si aspetta ovviamente un cambio di rotta a partire dalla prossima partita contro il Parma, ma sono già tramontate anche le piste che portano a Capello e Cambiasso come traghettatori fino a fine stagione.

Lo stesso Marotta ha inoltre ricordato i suoi precedenti con gli allenatori avuti in passato, come ulteriore conferma di fiducia per Spalletti.