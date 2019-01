Inter: news calciomercato - Robben pensa ai nerazzurri

In conferenza stampa l'attaccante del Bayern si è trincerato dietro il silenzio riguardo il presunto interesse dell'Inter, prima però di aggiungere: "Ho ricevuto diverse offerte, ne sono orgoglioso. Presto deciderò". Destinazione nerazzurra dunque da non escludere.

Antonio Candreva è finito ai margini della rosa dell'Inter. La crescita di Politano sta chiudendo le porte all'ex Lazio, che ora potrebbe partire: secondo 'Fanatik' sarebbe stato proposto al Fenerbahce. Quest'anno ha totalizzato 418 minuti.

Luka Modric ha rilasciato dichiarazioni pesanti al termine di Real Madrid-Real Sociedad: "Non possiamo fare una cagada all'inizio di ogni partita, molti non sono al loro livello". L'Inter vigila e prepara il nuovo assalto la prossima estate.

L'Inter sta definendo con il Santos un nuovo ritorno di Gabriel Barbosa nel campionato Brasiliano. Secondo 'La Gazzetta dello Sport' Gabigol dovrebbe rimanere nel club paulista in prestito per altri sei mesi, trovando nel Santos come nuovo allenatore l'ex CT dell'Argentina, Jorge Sampaoli. Il Flamengo resta l'altro club interessato al giocatore mentre sembra essersi definitivamente arenata la pista che porta al West Ham.

L'Inter non si ferma a Godin e continua a sondare il mercato dei parametri zero, l'ultima idea è Hector Herrera del Porto. Sarà sfida alla Roma anche per De Paul che potrebbe essere il sostituto di Perisic. L'Udinese per l'argentino chiede almeno 30 milioni di euro.