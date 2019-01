Inter: news calciomercato - Pazza idea Dybala per Marotta

Secondo 'Tuttosport', l'Inter potrebbe lanciare l'affondo su Dybala in caso di rottura con Mauro Icardi. Tanti ostacoli, al momento è uno scenario, ma se i negoziati con il Capitano nerazzurro dovessero andare male, lo scenario potrebbe diventare un tentativo concreto.

Il presidente dell'Inter Steven Zhang ha tranquillizzato i tifosi sul rinnovo di Mauro Icardi: " Mauro è il nostro capitano, presto ci incontreremo e parleremo del suo contratto. Stanno uscendo tante cose sui giornali, ma alcune non sono vere. Non stiamo avendo discussioni col giocatore, è molto professionale ed è tutto ok": Anche Beppe Marotta si è sbilanciato sulla spinosa questione: " Noi siamo tranquilli e anche i tifosi possono stare tranquilli. Vedremo la prossima settimana".

L' Inter punta con decisione Rodrigo De Paul e vorrebbe bloccarlo già a gennaio per evitare la possibile concorrenza. L'Udinese però resiste e valuta il talento argentino già 25-30 milioni di euro.