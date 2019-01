Inter: news calciomercato - Icardi, rinnovo in salita

Le ultime notizie e tutte le trattative di calciomercato sull'Inter.

Calciomercato Inter: le ultimissime notizie su trattative, acquisti e cessioni.

Oltre 100 match di Serie A in esclusiva e tutta la Serie B: attiva ora il tuo mese gratis su DAZN

L'Inter punta con decisione Rodrigo De Paul e vorrebbe bloccarlo già a gennaio per evitare la possibile concorrenza. L'Udinese però resiste e valuta il giovane talento argentino già 25-30 milioni di euro.

L'Inter ha deciso di comminare una super multa a Icardi per il ritardo alla ripresa degli allenamenti e non gradisce gli atteggiamenti di Wanda Nara. I nerazzurri sono comunque pronti a offrire 7 milioni netti all'anno per il rinnovo ma non vorrebbero più trattare con la moglie del capitano.