Inter: news calciomercato - Herrera idea a parametro zero

L'Inter non si ferma a Godin e continua a sondare il mercato dei parametri zero, l'ultima idea è Hector Herrera del Porto. Sarà sfida alla Roma anche per De Paul che potrebbe essere il sostituto di Perisic. L'Udinese per l'argentino chiede almeno 30 milioni di euro.