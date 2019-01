Inter: news calciomercato - Godin, 6 milioni all'anno

GODIN-INTER, 6 MILIONI D'INGAGGIO

L'Inter sta chiudendo la trattativa per portare Diego Godin in nerazzurro a giugno a parametro zero. Compresi i bonus, l'attuale difensore dell'Atletico Madrid guadagnerebbe 6 milioni di euro a stagione. Marotta a lavoro per far sì che il trasferimento diventi realtà.

Il nuovo amministratore delegato dell'Inter, Beppe Marotta, ha cominciato a raccogliere informazioni su Arjen Robben, prossimo ai 35 anni e in scadenza a giugno. Lascerà sicuramente il Bayern a fine stagione e attualmente guadagna 4 milioni e mezzo.

Joao Miranda ha manifestato all'Inter la sua voglia di andare a giocare altrove per trovare più minutaggio. In attesa della Cina, si è fatta sotto anche la Roma sul difensore brasiliano, che Di Francesco apprezzerebbe e non poco. All'Inter è stato chiesto un prestito. Siamo ancora alla fase del sondaggio.

Il Chelsea ha offerto 50 milioni di euro al Cagliari per Nicolò Barella, ma da parte dell' Inter arriva subito il rilancio. C'è la chiamata del presidente Steven Zhang a al collega Giulini. Rispetto ai londinesi, i nerazzurri puntano anche sulle contropartite: in ballo il prestito di Alessandro Bastoni e la cessione di uno tra Gabigol ed Eder. Inoltre ci sarebbe un alto conguaglio economico a favore dei sardi.

INTER, PER MIRANDA POSSIBILITÀ CINA

Secondo quanto riportato da 'Sky Sport', l' Inter potrebbe valutare offerte dalla Cina per Miranda. L'ex difensore dell'Atlético Madrid, che sta trovando sempre meno spazio, potrebbe partire già in questa sessione di mercato, ma attende l'offerta giusta. Sfumate le piste arabe e un ritorno in Brasile, rimane viva la possibilità Super League cinese.

L' Inter e Andrea Ranocchia potrebbero separarsi nella finestra invernale di calciomercato: il difensore, ai margini del progetto Spalletti, secondo 'Mundo Deportivo' è un profilo gradito al Villarreal per rinforzare il pacchetto arretrato.