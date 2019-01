Inter: news calciomercato - Barella, sorpasso del Chelsea

L'Inter dovrà guardarsi le spalle per Nicolò Barella : oltre al Napoli, anche il Chelsea è in piena corsa per il centrocampista del Cagliari: inglesi pronti a offrire 45 milioni di sterline, pari a poco più dei 50 milioni di euro che rappresentano la richiesta dei sardi. Atteso un rilancio dei nerazzurri: a quel punto diverrebbe decisiva la volontà del giocatore.

Secondo quanto riportato da Sky Sport la dirigenza nerazzurra è vicina a chiudere con il difensore uruguaiano, in scadenza di contratto con l'Atletico Madrid.

HERRERA A COSTO ZERO

L'Inter punta grossi nomi su cui per forza di cose dovrà spendere svariate decine di milioni, ma non solo: in scadenza con il Porto, può arrivare a parametro zero Hector Herrera, in passato accostato a Roma e Napoli. Un giocatore d'esperienza per Spalletti.