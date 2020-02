Inter-Napoli, turnover in Coppa Italia: le probabili formazioni

Inter e Napoli si affrontano nell'andata delle semifinali di Coppa Italia: Conte rilancia Lautaro Martinez dopo la squalifica in campionato.

e , reduci da momenti opposti in campionato, tornano in campo mercoledì sera per l'andata delle semifinali di Coppa . I nerazzurri hanno superato e , mentre il Napoli nei turni precedenti ha battuto e .

La squadra di Conte viene dalla vittoria in rimonta ottenuta nel Derby che gli ha permesso di agganciare la in vetta alla classifica, mentre gli azzurri domenica pomeriggio hanno incassato l'ennesima sconfitta casalinga di questa stagione contro il .

Nel precedente di campionato, giocato al 'San Paolo' qualche settimana fa, l'Inter ha travolto il Napoli 1-3 con doppietta di Lukaku e goal di Lautaro Martinez. La vincente del doppio confronto di affronterà una tra e Juventus in finale.

Entrambi gli allenatori dovrebbe optare per un robusto turnover: Conte però rilancerà Lautaro Martinez, out nelle ultime due di campionato causa squalifica, che farà coppia con uno tra Sanchez e Lukaku.

In porta conferma obbligata per Padelli, davanti a lui solita difesa a tre col probabile rientro di Bastoni al posto di Godin. A centrocampo maglia da titolare per Eriksen. Sugli esterni riposano Candreva e Young: dentro Moses e Biraghi.

Gattuso invece dovrebbe schierare Mertens dal 1' nel tridente con Insigne e uno tra Callejon e Politano. Conferma per Ospina in porta (Meret non è al meglio). Out Hysaj per squalifica, in difesa ci sarà il rientro di Manolas: accanto a lui Maksimovic è favorito su Koulibaly. A centrocampo si rivede Allan.

Le probabili formazioni

INTER (3-4-1-2): Padelli; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Moses, Barella, Brozovic, Biraghi; Eriksen; Lautaro, Lukaku.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Allan, Demme, Zielinski; Insigne, Mertens, Callejon.